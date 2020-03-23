أحلام تتألق بـ5 إطلالات دفعة واحدة في حفل الرياض

تألقت النجمة الإماراتية أحلام في حفلها في موسم الرياض، الذي حمل اسم "ليلة فنانة العرب" وأقيم على مسرح أبو بكر سالم بخمس إطلالات ساحرة ومجوهرات ماسية صنعت لها خصيصاً.

أحلام أشعلت حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض بخمس إطلالات متنوعة سحرت العيون بجمال تفاصيلها، فتألقت في أول الحفل بفستان أسود مخملي كشف عن كتفيها بتصميم لافت، من الخلف مثبت اكسسوار ضخم من الريش الأسود، ليكون لحظة دخولها على المسرح مبهرة.

أما إطلالة أحلام الثانية فخطفت الأنظار ببساطة الموديل، الذي اعتمد بشكل أساسي على اللون الذهبي البراق مع أكمام جرس أي واسعة من الأطراف.

وفي الإطلالة التالية لأحلام ظهرت بفستان مخملي ناعم التصميم، مزين بحزام من منطقة الخصر مع وجود عباءة طويلة تزم من عند الرقبة زادت الموديل جمالاً وفخامة.

كما حرصت أحلام أن تجعل ليلتها في موسم الرياض لا تنسى، فأطلت على المسرح بفستان أبيض مع ارتدائها تاج من ذات اللون، وغنت وسط "تابلوه" استعراضي ناسب كلمات أغنيتها الهادئة.

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وعادت أحلام من جديد وأطلت بفستان ذهبي مطرز بالكامل، ومزين من الخصر بحزام مع وجود ذيل من ذات القماش المطعم بالتطريز اللامع، ونالت درع تكريمي من هيئة الترفيه السعودية مصنوع من الذهب الخالص.

لم تكن إطلالات أحلام الفخمة هي الأكثر لفتاً في حفلها في موسم الرياض، فأيضاً ظهورها بمجوهرات صنعت لها خصيصاً على يد تاجر الألماس سامر حليمة بلغ سعرها 7 ملايين دولار.

وكشف برنامج "ET بالعربي" أن أحلام سافرت إلى لندن خصيصاً من أجل الاتفاق مع تاجر الألمان سامر حليمة على القطع التي سوف تطل بها، فصمم لها عقداً وقرطاً من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، لتصبح إطلالة النجمة الإماراتية في حفل الرياض أغلى إطلالة لنجمة عربية بلا منازع.

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