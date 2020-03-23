إطلالات جيني إسبر في بداية عام 2020

القاهرة – لايف ستايل
تألقت الفنانة السورية وعارضة الأزياء جيني إسبر بالعديد من الإطلالات المميزة في بداية عام ٢٠٢٠، لذا استوحينا لكِ أجمل أزيائها لتتألقي بها في مناسباتك لهذا العام.
أطلت جيني إسبر بفستان لامع باللون البنفسجي الداكن مصمَّم بكُم واحد طويل مكشوف الكتف، ومزين بقصة خصر ناعمة وذيل، وأكملت جمال الإطلالة بشعرها المنسدل والمكياج الأنثوي.
ولمظهر مفعم باللون الأبيض تألقت ببنطال ناعم وقميص مزين بالدانتيل والأزرار الذهبية والكم المنفوخ، وتجمَّلَتْ بشعر مموج ومجوهرات ذهبية، وعلقت على هذه الإطلالة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: "اللون الأبيض في علم النفس هو أهم دلالة على الحب والسلام والهدوء والسكينة".
في حين تزينت بلوك مميز وعصري مكون من فستان ذهبي قصير ولامع مدمج بالنجوم والحدائد الذهبية من الأسفل، وزُيِّن من الأعلى بقصاصات ذهبية وأكمام طويلة، ونسَّقت جيني الإطلالة مع مشابك ضخمة للشعر ومجوهرات ذهبية.
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