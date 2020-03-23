صيحات جمالية لعروس 2020 من أسبوع الموضة في باريس

إذا لم تختاري بعد أيّ مكياج ستختارين لزفافك المقبل، فلا تقلقي، سنقدّم لكِ اليوم اتجاهات جديدة في عالم مكياج، من العروض الأخيرة من أسبوع الموضة الهوت كوتور في باريس لعروس ربيع وصيف 2020. من أهمّ هذه الصيحات هي أن العروس ستكون ساحرة تفيض بالرومانسية والكلاسيكية والجمال وبتفاصيل دقيقة وغير عادية خاصة منها اكسسوارات الشعر البارزة والكبيرة التي تعكس وتجسد لمسات وذوق كل مصمم والتي تبدو مناسبة جدا لعروس هذا الموسم الجديد.

تسريحات شعر مثبتة إلى الوراء

مع الفرق الوسطي ومن غير الفرق، جاءت تسريحات الهوت كوتور مرتبة وكلاسيكية مسحوبة إلى الخلف مع الشعرالمبلل الندي واللماع في عروض Antonio Grimaldi بالبونيتايل المنخفض والمنمق بإكسسوارات مرهفة من الريش المتدلي على طول البونيتايل وتسريحات عرض Georges Chakra المرفوعة إلى الأعلى بشينيون أنيق مع الغرة المسحوبة على الجنب والتي تغطي جزء بسيط من الجبين بأنوثة طاغية مع بعض الخصلات الجانبية الرفيعة المتفلتة ومكياج ملائكي آسر بالروج البرتقالي البراق وظلال العيون بالجليتر الأبيض البراقة والبلاشر المشمشي المتوهج على الخدود لإطلالات مرهفة وناعمة تليق بعروس ربيع صيف 2020.

رسمات مكياج ساحرة ولافتة

لم تقتصر فقط على مكياج العيون السموكي والجذاب على العيون بل أيضا على باليت ألوان جديدة وساحرة تعدك بإطلالات أنثوية ومشرقة في صيف 2020، مع مكياج عارضات Georges Chakra البراق والمتوهج والروج النحاسي البراق وظلال العيون الباستيل على عارضات Ralph & Russo بالظلال الفستقية والوردية والسمائية الهادئة والناعمة على الجفون مع الشفاه اللماعة الروز والشفافة بلون الشفايف الطبيعي والخدود المتوردة والساحرة مع تسريحات نصف رفعة الشعر الرومانسية والأنثوية المزينة بفيونات كبيرة وبارزة.

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كما لفت انتباهنا مكياج عيون عارضات Maison Rabih Kayrouz باللون الأحمر الناري الذي يغمر الجفون وكامل منطقة الحواجب برسمات جريئة وفاقعة مع الشفاه الملطخة بالروج المطفأ والخدود المنمقة بلمسات البرونزر الدافئة وتسريحات الشعر الناعمة مع الشعر القصير أو بتسريحات بونيتايل منخفضة.

شاهدي ألبوم صور لأبرز أولى عناوين الجمال لعروض الهوت كوتور بباريس والخاصة بربيع صيف 2020 واستوحي منها إطلالات مبهرة ومترفة لمناسباتك الكبيرة هذا الموسم.

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