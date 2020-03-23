6 اتجاهات في اكسسوارات 2020

في كل مرة نحتاج فيها إلى تعزيز إطلالتنا فإن الملحقات مثل المجوهرات تنقذنا، مثل قلادة مناسبة أو زوج من الأقراط المتألقة.

ومع بداية 2020 هناك سمات مميزة للإكسسوارات وهي الضخامة، سواء في أقراط الأذن أو السلاسل مع اختلافات في الخامات، لكن هذا العام لا مجال للبساطة في اختيار الاكسسوارات.

ونستعرض هنا بعض الاكسسوارات التي ننصحك باقتنائها في 2020 للتأكد من مواكبة الموضة، بين أقراط لأذن واحدة وأحجار ملونة وقلادات سميكة ضخمة واكسسوارات في الأحذية واستخدامات مكثفة للؤلؤ وأقراط كبيرة على شكل طوق،

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