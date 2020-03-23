مجوهرات كريستي مكرزل تحاكي كل فتاة عصرية

استطاعت كريستي مكرزل بفضل مجهودها الخاص وموهبتها المميَّزة أن تخلق خطّها الخاص بعيداً عن والدها جان كلود مكرزل صاحب مؤسسة مكرزل العريقة في صناعة وتصميم المجوهرات. كريستي التي تحدّت كل الصعاب تمكّنت من خلق هويتها الخاصة في تصميم المجوهرات الراقية التي تظهر جلياً في خطّها الخاص Christy M الذي يعكس شخصيتها الجميلة والذي أرادت أن يكون مغايراً لخطّ والدها.

مجموعة كريستي مكرزل رائعة وفريدة من نوعها، وتحاكي شغف هذه الفتاة الطموحة بعالم المجوهرات الساحر.

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