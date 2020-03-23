اكتشفي مجموعة أحذية Gucci لربيع وصيف 2020

طرحت علامة غوتشي Gucci تشكيلة جديدة من الأحذية الفاخرة لموسم ربيع وصيف 2020 اعتمدت على اللون الأسود والتفاصيل الناعمة الأنيقة إلى جانب الألوان المليئة بالحياة والتي تعكس روح الموضة هذه الأيام. تعتبر هذه المجموعة خياراً مثالياً للواتي يبحثن عن أحذية أنيقة بتصميم بسيط وساق عالي مع خيارات متعددة بكعب عالي أو منخفض. قد يهمك ايضاً: أمور مهمّة سنحفظها من مجموعة "غوتشي" لموسم ربيع وصيف 2020 في ميلان أمور مهمّة سنحفظها من عرض "غوتشي" لموسم ربيع وصيف 2020 في ميلان

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