24 ساعة تحت الإبرة.. رجل يرسم صورة حبيبته بالوشم على ظهره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

التعبير عن الحب له أشكاله المختلفة، منها التقليدي بأشكاله المتنوعة من هدايا الورد أو الشوكولاتة، أو كلمات حب لطيفة آخر الليل.

أما عن الشكل غير التقليدي فلا يمكن حصره لأنه خاضع لهوى المحبين وكل فترة نجد طريقة جديدة مختلفة، ربما لم يتخيلها أحد.

أراد رجل آسيوي التعبير لحبيبته عن حبه بشكل مختلف وغير تقليدي في نظره، فخضع إلى إبرة الوشم لمدة 24 ساعة.

فان لام، شاب فيتنامي يبلغ من العمر 22 عاما، قرّر رسم صورة لحبيبته "لونغ خا تران"، البالغة من العمر 20 عاما، على ظهره بالكامل، واستغرقت 3 جلسات، الأولى 8 ساعات، والثانية أكثر من 6 ساعات أما الثالثة فكانت 9 ساعات، وفق ما ذكر موقع "odditycentral".

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هذا الوشم لم يكن الأول على جسد الشاب الفيتنامي، فقد رسم من قبل اسمها وتاريخ ميلادها على صدره، أما الحروف الأولى من اسمها كتبها بالوشم أيضًا على معصمه.

ولاقت فكرة الوشم انتشارًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت أغلب ردود الفعل سلبية، حيث سخروا منه، مؤكدين أنه سيندم في حال فارق حبيبته.

وعلق "فان لام" قائلًا، "قبل أي شيء، فعلت ذلك لأنني أحبها كثيرًا ولأنني أردت أن أوضح لها رغبتي بأن أكون معها".

وأوضح: "أنا لست نادما على هذه الخطوة، لكل شخص طريقته الخاصة في التعبير عن مشاعره وأفكاره، وطالما أنها لا تؤثر على الآخرين، فلا توجد مشكلة".

ويخطط الشابان للزواج في الثاني من مايو هذا العام، أثناء احتفالهما بالعام الثالث لعلاقتهما سويًا.