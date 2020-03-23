إذا اضطررت لاستخدام الحمامات العامة.. 9 نصائح للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تزايد أعداد المصابين والوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا المعروف علميًا باسم كوفيد 19، يؤكد ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية في ظل عدم وجود لقاح للفيروس حتى الآن، وتأكيد منظمة الصحة العالمية أن ذلك سيستغرق عامًا على الأقل.

وقَتَل الفيروس، 14,611 ألف شخص حول العالم بينهم 14 في مصر، وأصاب 335,311 ألفًا بينهم 327 بمصر، حتى أمس.

وتعتبر الحمامات العامة من أكثر الأماكن عرضة لانتقال الفيروسات والجراثيم، ويضطر كثيرون لاستخدامها أثناء تواجدهم خارج المنزل.

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لذا نقدم لكم بعض الطرق والنصائح التي يجب اتباعها عند استخدامها وفقا لما ذكر موقع"wikihow".

- تجنب استخدام المناديل الورقية والمناشف التي توجد في الحمام، لأنها تكثر بها الجراثيم.

- يجب عليك عند الدخول تنظيف مقعد الحمام جيدًا قبل الجلوس عليه.

- الحرص على وضع المناديل الورقية والصابون ومطهر كحولي، في حقيبة اليد، لاستخدامها قبل الخروج من الحمام.

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- تجنب لمس مقابض الأبواب بيديك، لأن من خلالها يمكن انتقال الفيروسات بسهولة.

- ينصح لمس الحنفية بمناديل ورقية للحماية من انتشار الجراثيم أو الفيروس إلى يديك.

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- يجب عدم وضع الأغراض الشخصية على أرضية الحمام، حيث إنها من أكثر الأماكن عرضة لانتقال الفيروسات.

- ينصح بعدم وضع فرشاة الأسنان أو أدوات التجميل على حوض عام، لا بد من وضع المناديل الورقية تحتها.

- يجب عليك غسل يديك جيدًا، لمدة 20 ثانية، بالماء والصابون أو مطهر كحولي.

- الحرص عند الضغط على زر "السيفون" أن يكون غطاء الحمام مغلقًا، وعدم ملامسته باليد.

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