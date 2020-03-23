احذر تناول "الأسبرين" و"الكتافلام".. طبيبة توضح طرق اكتشاف الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حالة القلق والتوتر التي يعيشها كثيرون بسبب تفشي فيروس كورونا المعروف علميًا باسم كوفيد 19، تزيد عند الشخص مع ظهور بعض أعراض نزلات البرد، ما يجعله يعتقد أنه مصابًا بالفيروس.

الدكتورة دينا سليمان أستاذ المناعة، توضح كيفية التأكد من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك خلال استضافتها ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مشيرة إلى أنّ 80% من الحالات تكون بدون عرض، سواء كان حاملًا للفيروس أو أن جهاز المناعة قضى عليه دون ظهور أعراض.

أعراض تكشف الإصابة بفيروس كورونا:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- التهاب الحلق.

- الإسهال.

- مشاكل في الجهاز المعوي، كالغثيان والدوخة والقيء.

- جفاف الريق.

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- الإجهاد.

- الصداع.

- مشاكل في الجهاز التنفسي.

وشددت على ضرورة التوجه فورًا إلى المستشفى أو عزل نفسه في المنزل بعيدا عن أقاربه وأصدقائه، عند الشعور بهذه الأعراض، والكحة الشديدة.

وأضافت أن ارتفاع درجة الحرارة، طريقة من طرق مقاومة الجسم للفيروس والبكتيريا، لذلك من الخطأ عند وصولها إلى 38 درجة، تناول خافض الحرارة ما يبطئ مقاومة الجسم للفيروسات، أما إذا وصلت الحرارة إلى 38.5 يجب تناول خافض لها.

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وطالبت أستاذ المناعة بعدم تناول الأدوية المضادة للالتهاب والخافضة للحرارة مثل: "كتافلام وفولتارين وإيبوبروفين"؛ نظرا لأنها تقلل من قدرة الجسم على الاستشفاء من التهاب الحلق والجهاز التنفسي، وبالتالي ضعف المناعة وقدرة الجسم على مواجهة الفيروس وانتشاره.

وتنصح أيضا بعدم تناول "الأسبرين"، نظرا لما يسببه من تفاعل مع الفيروس، وضعف جهاز المناعة للجسم؛ ما يؤدي إلى انتشار الفيروس.

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