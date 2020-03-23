فيروس كورونا يلغي مهرجان كان وعودة إلى أجمل الإطلالات على مرّ الزمن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - مهرجان "كان" يعتبر من أهم الفعاليات السينمائية حول العالم، ليس بسبب أهمية الأفلام التي تعرض فيه فحسب، بل أيضاً بسبب السجادة الحمراء الخاصة به والضيوف الذين يحضرون فعالياته، حيث، وفي كل عام وعلى مدار 7 أيام، نشاهد أجمل فساتين السهرة والأزياء الرسمية الفاخرة التي تختارها النجمات العالميات من كبرى دور الأزياء العالمية خصيصاً لهذه المناسبة.

لكن الأمر هذا العام، وعلى ما يبدو، لن يكون مماثلاً، حيث أعلن رسمياً عن إلغاء المهرجان خوفاً من انتشار فيروس الكورونا، الذي أصبح خطراً يهدد العالم... ولهذا، وتكريماً لهذا المهرجان السينمائي الهام، جمعنا بالصور أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء الخاصة به على مر السنوات. وإليك بعض الأمثلة.



بريجيت باردو في إطلالة راقية عام 1953:

بريجيت باردو في فستان ناعم عام ١٩٥٣



بريجيت باردرو Brigitte Bardot كانت تعتبر واحدة من أشهر نجمات الخمسينات وأيقونة من أيقونات الموضة الأكثر جمالاً وأناقةَ، وهذه الإطلالة التي اعتمدتها في مهرجان "كان" عام 1953 كانت من أجمل إطلالاتها وأكثرهاً تميزاً في فستان سهرة مصنوع من قماش الشيفون الناعم، وقد اعتمدت معه وشاحا من الفرو، وأكملت اللوك بحقيبة يد باللون الأسود وعقد ماسي بارز.

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صوفيا لورين في فستان من الدانتيل عام 1953:

صوفيا لورين في فستان دانتيل عام ١٩٥٣





صوفا لورين Sophia Loren في إطلالة رائعة تألقت بها في مهرجان "كان" عام 1953 وقد اختارت فيها فستان سهرة مصنوعا من قماش الدانتيل الفاخر بقصة أنثوية مستوحاة من فساتين الأميرات، وقد نسقت معه وشاحا من الفرو الأبيض وقفازات طويلة، وأكملت اللوك بعقد ماسي فاخر.

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الليدي ديانا في فستان أزرق تألقت به عام 1987:

الليدي ديانا في فستان أزرق من كاثرين واكر عام ١٩٨٧





الليدي ديانا Lady Diana كانت معروفة بإطلالاتها الرائعة، وفي مهرجان "كان" عام 1987 اختارت إطلالة مرهفة في فستان سهرة باللون الأزرق من قماش الموسلين بقصة مكشوفة الأكتاف، وقد نسقت معه حذاء ميتالك أزرق ومجوهرات ماسية ناعمة.

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اليزابيت تايلور مشرقة بالأحمر عام 1987:

اليزابيت تايلور متألقة في فستان أحمر عام ١٩٨٧





أيقونة الموضة والسينما اليزابيت تايلور Elizabeth Taylor متألقة عام 1987 في مهرجان "كان" في إطلالة مشرقة باللون الأحمر، وكانت عبارة عن فستان بقصة الاوف شولدرز مع أكمام منفوخة، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش من نفس اللون ومجوهرات ماسية بارزة.

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تشارليز ثيرون في فستان أزرق من ديور عام 2003:

تشارليز ثيرون في فستان من ديور عام٢٠٠٣





على مر السنوات، شاهدنا تشارليز ثيرون Charlize Theron في أجمل الإطلالات في مهرجان "كان"، منها هذه الإطلالة التي اختارتها عام 2003 وكانت عبارة عن فستان سهرة من الحرير باللون الأزرق بقصة الاوف شولدرز من ديور Dior.

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أنجلينا جولي في فستان من فيرساتشي عام 2009:

أنجلينا جولي في فستان من فيرساتشي عام ٢٠٠٩



إطلالة ناعمة تألقت بها أنجلينا جولي Angelina Jolie في مهرجان "كان" عام 2009 وقد اختارت فيها فستانا من قماش الموسلين الناعم باللون البيج من فيرساتشي Versace قصته منسدلة ولها فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه حذاء بكعب عال وحقيبة كلاتش من الساتان.

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ديان كروغر في فستان من ديور عام 2012:

ديان كروغر في فستان من ديور عام ٢٠١٢





ديان كروغر Diane Kruger تألقت عام 2012 في مهرجان "كان" السينمائي في إطلالة رائعة اختارت فيها فستان سهرة من ديور Dior بتصميم مبتكر وقماش بنقشة الكارو باللونين الرمادي والأبيض، وقد بدت فيه مثل الأميرات.

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كايت بلانشيت في فستان أسود من ارماني عام 2015:

كايت بلانشيت في فستان من ارماني عام ٢٠١٥





كايت بلانشيت معروفة بإطلالاتها الرائعة على السجادة الخاصة بمهرجان "كان" السينمائي، ومنها هذه الإطلالة التي اختارت فيها فستان سهرة باللون الأسود من ارماني بريفيه Armani Prive بقصة مستوحاة من الكيمونو الياباني، وكانت قد زينت اللوك بسوارين ذهبيين.

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ريهانا في فستان من ديور عام 2017:

ريهانا في فستان من ديور عام ٢٠١٧



من الإطلالات التي لاتنسى في مهرجان "كان"، كانت هذه الإطلالة التي اختارتها ريهانا Rihanna في فستان سهرة باللون الأبيض من ديور Dior بقصة الكورسيه من الأعلى، معه ما يشبه الرداء الطويل الذي ارتدته بطريقة دراماتيكية، وكانت قد أضافت لمسات عصرية للوك من خلال النظارات الشمسية.

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بيلا حديد في فستان من روبيرتو كافالي عام 2019:

بيلا حديد في فستان من روبيرتو كافالي عام ٢٠١٩





بيلا حديد Bella Hadid من النجمات الشابات اللواتي تميزن بإطلالاتهن في السنوات الأخيرة الماضية في مهرجان "كان" السينمائي، ومنها هذه الإطلالة العام الماضي التي تألقت بها في فستان باللون الأحمر من روبيرتو كافالي Roberto Cavalli بتصميم أنثوي جذاب، وقد نسقت صندلا بكعب عال ومجوهرات ماسية فاخرة.



شاهدي إطلالات النجمات الرائعة على مر السنوات على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان "كان"، بانتظار إطلالات جديدة عام 2021 بعد أن تم الإعلان رسمياً عن إلغاء المهرجان، كنوع وقائي للحد من انتشار فيروس الكورونا.

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