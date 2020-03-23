كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - ظهرت الفنانة نتاشا بعدة إطلالات كاجوال يومية؛ تناسب النادي والخروجات البسيطة، وقد استوحينا لكِ اليوم أحدث إطلالاتها وأكثرها أناقة؛ لتلهمك أفكارًا مذهلة لإطلالاتك.



إطلالات النادي

إطلالات متنوعة لمحبات الكاجوال من نتاشا



تزينت نتاشا بعدة إطلالات مناسبة للفتيات محبات التنسيقات المميزة في النادي، منها بنطال رمادي من القطن وتيشيرت مشمشي بسيط، ومعطف وبنطال باللون الأحمر المزين بخط أزرق عريض في الجانبين، وأيضًا نسقت بنطالًا من القطن الأسود المزين بخط برتقالي بكتابة مع بلوڤر بذات التصميم ووشاح بني لفصل الشتاء، واختارت بنطالًا ومعطفًا باللون الأسود المزين بالأبيض مع تيشيرت أبيض.

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الأزياء العربية

إطلالات متنوعة لمحبات الكاجوال من نتاشا



اعتمدت نتاشا على الجلابيات والقفاطين العربية في ٢٠٢٠، حيث تأنقت بقفطان أزرق مزين بالتطريزات والنقوش الذهبية بطريقة شبابية، وتجملت بجلابية حمراء مزينة بالأبيض ومصممة بأكمام واسعة.

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التنسيقات اليومية

إطلالات متنوعة لمحبات الكاجوال من نتاشا



تناسب الإطلالات اليومية التسوق والسفر وخروجات المطاعم والكافيهات مع الأصدقاء، لذا جمعنا لكِ هذه الإطلالات المنسقة بعناية، ارتدت نتاشا بنطالًا ومعطفًا خفيفيْن باللون الأخضر مع بلوزة بيضاء، وأطلَّت ببلوزة بنية مزينة بخط أسود بكتابة بيضاء مع معطف وبنطال باللون البني، ولإطلالة شبابية أكثر أنوثة؛ ظهرت ببنطال من الجلد الأسود مع بلوزة بيضاء ومعطف زهري من الفرو، ونسقت بلوزة صوفية سوداء مع تنورة سوداء ووشاح بني لإطلالة شتوية أنثوية، كما تألقت بفستان قصير مصمَّم بأكمام واسعة باللونين الأحمر والأبيض.

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