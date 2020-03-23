تنسيقات بسيطة للأم وطفلتها من أصالة المالح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - أصالة المالح، يوتيوبر تمتلك أكثر من مليون متابع على حسابها الخاص باليوتيوب، حيث تعرض به وصفات لأطباق من طهيها ويومياتها مع طفلتها، ويتابعها بحسابها المشترك مع زوجها لعرض يومياتهم مع طفلتهم ميلا أكثر من ٤ ملايين متابع. وقد استوحينا لكنَّ اليوم عدة إطلالات للأم وطفلتها من وحي أصالة وابنتها، لإطلالاتهما البسيطة والمنسقة بأناقة وجمال.

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تنسيقات أنيقة لأزياء الكاجوال

أصالة بفستان أحمر قصير بأكمام طويلة

أطلت أصالة بفستان أحمر قصير بأكمام طويلة، وتزينت ابنتها ميلا ببلوڤر بني مع تنورة قصيرة، وتأنقتا بإطلالة مقاربة باللون الزهري والأبيض، وتجملت ببنطال وبلوزة باللون الأسود المزين بخطوط بيضاء واختارت لابنتها بنطالًا وبلوزة باللون الأبيض المزين بالزهري، ومؤخرًا نسقت تنورة صوفية وبلوزة قصيرة باللون السكري مع قميص أبيض، وتألقت ابنتها بفستان أبيض مزيَّن برسمة كرتونية.

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إطلالات للأمهات بالجينز

إطلالة بالجينز

تُعَدُّ بنطلونات الجينز من أهم القطع المتوفرة بخزانات الأمهات، حيث يسهل ارتداؤها والتحرك بسهولة بها، لذا اعتمدت أصالة بنطالًا من الجينز مع البلوزات السوداء بأشكالها أو البلوفرات البيضاء أو الخضراء العصرية والتيشيرتات الفوشيا، لتنسِّق لابنتها ميلا بنطالًا من الجينز مع البلوفر الأبيض المزين بالفرو أو التيشيرتات الرمادية، كما ترتدي ميلا بلوزة بيضاء بشخصيات كرتونية مع بنطال كحلي مزين بنجوم ذهبية وبلوزة زهرية مع بنطال أبيض، وتظهر ببنطال بني مع بلوزة سكرية برسمة قطة وفستان زهري قصير مع جوارب بيضاء طويلة.

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