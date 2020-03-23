أجمل موديلات عبايات صيف 2020 باللون البيج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - مازالت الألوان المخملية كالبيج من الدرجات الرائجة بشكل كبي رهذا العام، لاسيما بربيع وصيف 2020، ولهذا لم يكن من الصعب أن نختار لكِ موديلات عبايات باللون البيج، لتعتمديها بهذا الموسم، وتنسقيها بطريقة عصرية مع الإكسسوارات المختلفة.

العبايه البيج من طبقتين لإطلالة مريحة

العبايه البيج من طبقتين لإطلالة مريحة



هذا التصميم للعبايه البيج من shcollection، من التصاميم العصرية لموديلات العبايات من طبقتين، للتصميم الخاري للعبايه المفتوحة، مع تطريزات الورود على الأكمام، وعلى الجزء الأمامي للعبايه، بالإضافة إلى الطبقة الثانية للعبايه المقفولة، المطرزة بالورود بخط طولي من الأمام، باللون الأبيض.

والأبيض من الدرجات الناعمة التي ننصحكِ باعتمادها بشكل عام مع العبايات البيج، سواء كنتِ ستختارينها كطبقة ثانية للعبايه، أو مع الإكسسوارات.

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العبايه البيج مع الأزرار الجانبية وخامة الكتان الناعمة

العبايه البيج مع الأزرار الجانبية وخامة الكتان الناعمة





خامات الكتان واحدة من أفضل الأقمشة التي يمكن أن تعتمديها بموديلات عبايات الصيف، كهذا التصميم من travel wear tags، للعبايه مع اللون البيج اليقطيني، والأزرار الجانبية، نسقيها مع أحذية الميول، سواء كانت من الخوص أو الجلد، وشنطة فخمة من ماركتكِ المفضلة.

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العبايه بدرجتي البيج والبني معًا

العبايه باللون البيج والبني معًا





اختيار آخر للعبايه البيج يكن أن يلهمكِ بعض الأفكار، وهو اختيار لون متدرج مع البيج، لاسيما اللون البني، كما شاهدنا بهذا التصيم من aywalondon، مع خامة الستان الخفيفة، نسقيه مع صندل بألوان النود، وحجاب بيج فاتح، ليمنحكِ إطلالة متوهجة.

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العبايه الفستان باللون البيج البني

العبايه الفستان باللون البيج البني





أنا هذا التصميم فهو أقرب أكثر للفساتين الميدي الطويلة، من مجموعة veiledcollection، بسيط وناعم، لا يحتاج منكِ سوى تنسيقه بطريقة عصرية، يمكن أن تختاري اللون الأبيض للحجاب، والحذاء بألوان النود لإطلالة محايدة.

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