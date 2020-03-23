الأحذية المربعة ترند في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - الأحذية المربّعة تعود في عام 2020 بعد أن إختفت لمدة عشرين عاماً. كما نلاحظ، الموضة تميل إلى التحرّك في دورة مدتها 20 عامًا؛ ما كان عصريًا وترند قبل عقدين سيعود حتماً في الوقت الحاضر. الأحذية المربّعة ظهرت على منصّات عروض الموضة باكسسورات لاقت إعجاب الحضور وتصاميم تماشت مع الأناقة والموضة. يمكن بالفعل رؤية موضة 2000 تعود عبر الملابس المزخرفة، وفي الأحذية، مثلاّ حذاء إصبع القدم المربع، الذي يعود الفضل في قوته التي لا هوادة فيها بين جمهور الموضة، إلى Bottega Veneta بشكل خاص.



الأحذية المربعة في 2020: صندال وبوت بتصاميم عصرية

بوط مربّع



لن تكتمل أي قائمة تسوّق للأحذية المربعة بدون زوج من بوتيغا فينيتا. أصبحت العلامة التجارية الإيطالية مفضلّة لصنادلها المميزة في شكلها الغريب، بحيث متوقّع أن تهيمن الأحذية المربعة المبطنة على موسمي ربيع وصيف 2020. فيما يتعلق بالألوان، دار بوتيغا فينيتا ترّكز في مجموعتها على ألوان اتجاهات الموسم. اللافت أنّه لا يقتصر إصبع القدم المربّع على صنادل الصيف اللطيفة، فتصاميم Balenciaga على سبيل المثال، تتضمّن أنعالاً غير تقليدية مع كعوب حديثة وعصرية.

كثير من النجمات وعارضات الأزياء يفضلن الأحذية المربّعة، كعارضة الأزياء Kendall Jenner التي تستوحي اطلالاتها من ثقافة البوب. كذلك النجمة ريهانا تفضل هذا النوع من الأحذية، وقد رصدتها كاميرات منتعلة حذاءً مربّعاً.

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الأحذية المربعة في 2020 امتداد للعام السابق

حذاء مرّبّع



منذ 2019 بدأ التركيز في العلامات التجارية على صنادل بمقدمّة مربّعة، أحدها كان الحذاء الأكثر بحثًا آنذاك. وقد ولدت تصاميم لا حصر لها خاصة عند Balenciaga و Jacquemus و Saint Laurent. من هنا بدأنا نرى تصاميم أحذية بكعب مربّع، وأحذية إصبع قدم مربّعة. رأينا أيضاً تصاميم الـ Loafersالأنيقة والعصرية، والتي يمكن ارتداءها مع الجينز، أو فستان مع لباس ضيق.

عام 2019 لم يتم تسليط الضوء على الجوارب الطويلة المربعة، فيما تم التركيز عليها في عام 2020 لعرض الكعب الهندسي مع أشكال بالألوان. وهنا نلاحظ تجربة خلط الألوان في تصاميم Loewe كمثال على الحذاء العصري وبشكل خاص على الأحذية المربعة. ولم تقتصر الألوان بداية العام على الأزرق والباستيل، بل حصل تجاذب بين أضاد الألوان، وشهدنا بروزالأسود والبني والأبيض. ألوان تليق بخليطها أي مجموعة ترتدينها، من الأحذية بطول الكاحل حتى الركبة.