كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - الموديلات الفخمة للفساتين السوداء تزيد الصّبية جمالًا وأناقة، لهذا دائمًا ما تحتل الموديلات بهذا اللون أول القائمة بإطلالة الفتيات، تحديدًا إذا كانت بأنامل لبنانية، بوجود العديد من بيوت الأزياء اللبنانية التي تبدع بتصميم تلك الموديلات.

وبالنسبة للصبايا المحجبات، اخترنا لكِ أجمل فساتين محجبات سوداء بأنامل لبنانية، لتخبرينا أي موديل أعجبكِ أكثر.





الفستان الميدي الطويل الأسود مع الخطوط المتمايلة من Reem Acra

الفستان الميدي الطويل الأسود مع الخطوط المتمايلة من Reem Acra



هذا الموديل الأنيق من الفستان الأسود، مع الخطوط البراقة المتمايلة، بأنامل مصممة الأزياء اللبنانية ريم عكرا، مناسب بشكل كبير للصبايا المحجبات، ولن تحتاجين معه سوى تنسيق الإكسسوارات لإطلالة بسيطة، ولافتة للأنظار.

هذا التصميم مناسب أكثر لطويلات القامة، والفتيات النحيفات، مع القصة المنسدلة للفستان، والتي تبرز جمال الجسم.

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الفستان الستان الحريري مع رسومات الورود من zuhair murad

الفستان الستان الحريري مع رسومات الورود من zuhair murad





أما هذا التصميم من زهير مراد، فهو غاية في الفخامة، مع اللمسات الأنثوية لرسومات الورود على الفستان، بالإضافة إلى الكشكشة العصرية، مناسب للصبايا النحيفات، وكذلك صاحبات القوام الممتليء، مع حزام الخصر، والتصميم الواسع قليلًا من ناحية الأرداف.

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الفستان الأسود مع تطريزات الورود الحمراء بأسلوب Maison Lesley‎

الفستان الأسود مع تطريزات الورود الحمراء بأسلوب Maison Lesley‎





أعجبنا هذا التصميم للفستان الأسود بأنامل ميزون ليزلي، مع الموديل الشفاف لخامة التول الناعمة، مع تطريزات الورود الحمراء، لمن تبحث عن فستان جريء، مع الأكمام الطويلة، لكن معه سوف تحتاجين بالطبع لبطانة تتناسب مع الموديل الشفاف، نسقيه أيضًا مع حجاب باللون الأحمر، للمسة أكثر جرأة.

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الفستان الأسود مع تطريزات الخرز المعدني من Sandra Mansour

الفستان الأسود مع تطريزات الخرز المعدني من Sandra Mansour





ساندرا منصور لفتت لنا الأنظار، بهذا الموديل للفستان الميدل الطويل المحتشم، مع تطريزات الخرز المعدنية، لتجذب الصبايا المحجبات من النظرة الأولى، خاصة مع الفخامة لشكل التطريز، وكذلك يمكن تنسيقه بكل سهولة مع الإكسسوارات المختلفة للحذاء والشنطة.

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