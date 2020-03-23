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إطلالات بسيطة للرجل من بدر صالح

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - بدر صالح فنان كوميدي من مواليد مدينة جدة، وهو كاتب ومقدم برنامج "إيش اللي"، وبرنامج "الليلة مع بدر"، وغيرهما من البرامج المميزة، وعلى صعيده الشخصي يختار بدر أزياءً تتسم بالبساطة والأناقة تناسب أغلب الفئات العمرية، فإليكم أبرز خياراته المتألقة.

 

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البدل الرسمية

بنطال جينز وقميص أسود مع بليزر رمادي


يهوى بدر صالح إطلالات البدل الرسمية بمختلف أشكالها، ومنها أطلَّ ببنطال أزرق من الجينز مع قميص أبيض ومعطف بني، وظهر ببنطال جينز وقميص أسود مع بليزر رمادي، وارتدى قميصًا وسترة ضيقة بأزرار يكسوهما اللون الرمادي باختلاف درجاته مع بنطال بيج.


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خيارات كاجوال متنوعة

بنطال من الجينز الأسود مع تيشيرت برسوم فلامنجو


الإطلالات الكاجوال من أكثر الخيارات المناسبة للرجل العربي في أغلب المناسبات، وعن بدر صالح فنسَّق بنطالاً من الجينز الأسود مع تيشيرت برسوم فلامنجو، واختار بنطالاً أبيض مع بلوزة سوداء ومعطف بني، كما تميز ببنطال بني وبلوڤر أزرق برسمة بيضاء، وتألق ببنطال ومعطف من الجينز مع بلوزة سوداء زينها بوشاح.

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إطلالات القمصان العصرية

قميص أحمر مع بنطال أبيض


تعد القمصان من أبرز القطع المتوفرة في خزانة كل رجل، ومنها تأنق بدر بقميص أسود مع بنطال جينز، وقميص أحمر مع بنطال أبيض، واختار بنطالاً أبيض مع قميص أحمر مزين برسوم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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