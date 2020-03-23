مكياج خليجي من وحي شيماء سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - شيماء سليمان فنانة كويتية، قدمت العديد من الأغاني والأعمال التلفزيونية والمسرحية، وحصلت في ٢٠١٩ على جائزة أفضل ممثلة واعدة من مهرجان "المميزون في رمضان"، عن دورها في مسلسل "لا موسيقى في الأحمدي"، وتميزت بالعديد من الإطلالات الأنيقة، ولا سيّما ظهورها بأبرز صيحات المكياج.



ظلال الجفون اللامع من شيماء سليمان

ظلال الجفون اللامع



ظهرت شيماء بالعديد من الإطلالات بظلال الجفون اللامع مع قلم الروج الحيادي لإطلالات مذهلة ومُخْتَارَة بعناية، حيث دمجت شيماء اللونين الأبيض والأسود المزيّنين باللمعة في الجفنين، وأكملت بقية العين بالبني، إضافةً لطلاء الشفتين البني، وأطلَّت بالآيشادو اللامع باللونين الأسود والبني مع أحمر الشفتين الزهري والرموش الكثيفة.

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إطلالات بقلم الروج الزهري من وحي شيماء سليمان

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إطلالات بقلم الروج الزهري



تزينت شيماء سليمان في العديد من الإطلالات المميزة بطلاء الشفاه الزهري المناسب للون بشرتها، حيث تجمَّلَتْ بظلال الجفون الزهري في الجفن والأصفر في مدمع العين والبني أسفل الحاجبين، مع العدسات الرمادية وطلاء الشفاه الزهري، وتزينت بظلال الجفون البني وطلاء الشفتين بدرجة مميزة من الزهري، كما دمجت تدرُّجات اللون الزهري في العينين مع البلاشر والروج الزهريَّيْن والعدسات الفاتحة والرموش الاصطناعية.



مكياج شيماء سليمان بالنَّمَش

مكياج شيماء سليمان بالنَّمَش



تزينت شيماء بصيحة مكياج النَّمَش مع البلاشر البني وطلاء الشفاه الأحمر والآيشادو الحيادي، لإطلالة مميزة وحيادية.

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