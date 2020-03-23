كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - تُعتبر البشرة السمراء مثيرة وبرّاقة وجميلة، ولكن مثل جميع أنواع البشرة الأخرى، تحتاج المرأة ذات البشرة السمراء أيضًا إلى اللمسة المثالية لإظهار جمالها الحقيقي. يمكن أن يجعل روج الشفاه مظهرك لائقاً أو يكسره، بغضّ النظر عن بشرتك. إذا كنتِ صاحبة بشرة غامقة، فستساعدكِ هذه المقالة في اختيار الظل المناسب لأحمر الشفاه. الجدير ذكره أنّ الألوان الترابية هي أفضل صديق لكِ. ومع ذلك، يمكن أن يكون العديد من الألوان الأخرى أيضًا يتناسب مع البشرة السمراء. جرّبي ألوان الشفاه هذه وكوني جاهزًا لتأثيرها الجذاب:

الروج المناسب للبشرة السمراء: الروج الأحمر

روج أحمر

الأحمر هو اللون العالمي المفضّل، ويناسب كافة أنواع وألوان البشرة. تبدو المرأة بالروج الأحمر جذابة، ساخنة ومغرية، خاصة إذا كانت بشرتها سمراء. رطّّبي شفتيك بقلم تحديد الشفاه واملئي الظل الأحمر بالداخل. أضيفي القليل من اللمعان في الأعلى، وستكونين على استعداد لإشعال بعض القلوب. يضيف اللون الأحمر الكثير من المعاني الحيوية للبشرة الداكنة. قد تتعرضين للإنتقاد بسبب جرأة اللون ودلالاته المغرية، لكن لا شكّ سيعطيك سحراَ قد تعجز عنه الألوان الأخرى. كمحرّرات جمال، نفضّل هذا اللون على البقية.

تابعي المزيد: أفضل أنواع البرونزر لبشرة سمراء جذابة

Advertisements

الروج المناسب للبشرة السمراء: الروج البني

روج بني



روج بني الشوكولاتة عميق وغامق، ويتطابق مع لون البشرة السمراء ويبدو طبيعيًا. إذا كنتِ ترغبين في التمسّك بمظهر بسيط، جرّبي روج البني الشوكولاتة على شفتيكِ، وستبدو إطلالتك عصرية. يمكنكِ أيضاً إعتماد روج البني النحاسي. فهو جذابً للغاية ويليق بصاحبات البشرة السمراء. تمتزج ظلال البني المختلفة كالبني النحاسي والبني الشوكولاتة بشكل طبيعي مع هذا البشرة. بني الشوكولاته يختلف عن البني النحاسي، فهذا الأخير أفتح. يليق هذان النوعان من الروج مع جميع أنواع الفساتين والمناسبات.

الروج المناسب للبشرة السمراء: الروج النيود

روج نيود

هل تحبين أن تبقي الروج ناعماً وبسيطاً ورسمياً؟ هل ما زلتِ تريدين إطلالة نجمات بدون ماكياج قويٍ؟ ننصحكِ بروج نيود، وسيمنحكِ إطلالة مشرقة وناعمة وأنيقة، ورسمية. يمكنكِ إعتماد هذا الروج في المكتب، وفي السهرات وفي الظهرات الكاجوال. إذا أردتِ إضافة بعض الحركة، ننصحكِ بالروج البرونزي. هذا الروج يُسمّى شريان الحياة للنساء مع لون البشرة الغامق، فهو يجعلها تبدو أنيقة وغير متكلّفة، جذابة، وطبيعية بإطلالة غير مبالغ فيها. يمكنكِ وضع البرونز خلال النهار، ويمكنكِ استخدامه كروج مسائي للسهرات خاصة.