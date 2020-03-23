مكياج بسيط وعناية يومية بالبشرة بسهولة بالمنزل في زمن الكورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - لقد أرخى فيروس كورونا ظلاله على حياتنا اليومية بكل تفاصيلها، فقد أصبح لزاماً على الجميع ملازمة المنازل للحد من انتشار هذا الوباء القاتل. إلا أن ذلك لا يحول دون اهتمام المرأة بمظهرها وبشرتها بشكل يومي والحفاظ على جمالها. انطلاقاً من ذلك، تعرفي في هذا المقال على مجموعة خطوات سهلة وبسيطة لتطبيق مكياج منزلي والعناية بالبشرة في زمن الكورونا من خبيرة التجميل والتاتو اللبنانية باسكال زوين.



خطوات سهلة للعناية بالبشرة في المنزل

خطوات سهلة للعناية بالبشرة



بإمكانك الحفاظ على بشرة ندية ومشرقة وخالية من الشوائب في ظل وجودك في المنزل بشكل دائم خلال هذه الفترة، لا سيما أن إهمال البشرة يؤدي الى إصابتها بالبهتان وفقدانها لإشراقتها وحيويتها، وظهور الشوائب والعيوب عليها. لذلك، اتبعي هذه الخطوات اليومية السهلة والبسيطة، التي تقدمها لك خبيرة التجميل باسكال زوين، والتي تخولك التمتع ببشرة صحية ومشرقة.

- الخطوة الأولى والأساسية في روتين العناية بالبشرة بالمنزل في زمن الكورونا، هي تنظيف البشرة باستخدام غسول للوجه ملائم لنوع بشرتك، مرتين يومياً، في الصباح والمساء.

- أما الخطوة الثانية فتكون بتطبيق الكريم المرطب للبشرة، من ثم الكريم النهاري، هذا في الصباح. أما مساء، فقومي، بعد تنظيف الوجه بالغسول، بتطبيق سيروم الوجه، من ثم الكريم المسائي.

- أما الخطوة الثالثة، فهي البيلنج Peeling، أو تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع، وذلك للتخلص من خلايا الجلد الميت وتجديد البشرة، ومنحها الحيوية والنضارة.

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مكياج منزلي بسبب كورونا بخطوات سريعة

مكياج منزلي بسبب كورونا



كذلك، تطلعك خبيرة التجميل باسكال زوين على خطوات أساسية بسيطة لتطبيق مكياج منزلي ناعم وجذاب، وهي كالتالي:

- البرايمر: بعد القيام بتنظيف البشرة ووضع كريم الترطيب، طبقي البرايمر، فهو يساعد في تنظيم إفراز الزيوت وجعل المكياج ثابتاً لفترة أطول.

- الفاونديشن: انتظري لبضع دقائق من ثم طبقي الفاونديشن أو كريم الأساس، لكن بكمية قليلة حفاظاً على طلة طبيعية جداً وناعمة، على أن تعتمديه بلون قريب الى لون بشرتك.

- تمشيط ورسم الحواجب: بعد الانتهاء من وضع الفاونديشن، مشطي حاجبيك واملئي الفراغات فيهما باستخدام قلم تحديد الحواجب.

- ظلال العيون: احرصي على تطبيق ظلال العيون بألوان هادئة جداً وبسيطة، ووزعيها جيداً على كامل الجفن العلوي.

- البرونزر: ولمنح بشرتك سمرة طبيعية، ضعي البرونزر، على أن يكون ممتداً من وسط عظمتي الخدين باتجاه منطقة الأذن.

- البلاش: ولمنح وجهك إشراقة وتوهجاً طبيعيين، ضعي القليل من البلاش، أو أحمر الخدود، على تفاحة الخدين.

- الماسكرا: بعدها، ضعي طبقات عدة من الماسكرا السوداء، لتكثيف وتطويل الرموش.

- أحمر الشفاه: أما الخطوة الأخيرة فهي رسم الشفاه بقلم تحديد الشفاه، ومن ثم ملئها بأحمر الشفاه بلون ناعم وهادئ.

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