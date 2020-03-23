إليك ماسكات الزبدة لترطيب البشرة الجافة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - يعد ماسك الزبدة الحل لكثير من مشكلات الجلد الشائعة لانه يمكن ان يفعل معجزات للبشرة، بغض النظر عن نوع بشرتك فهذا الماسك قد يكون الزبدة لا ترطب بشرتك فحسب ، بل يمكنها أيضًا الحفاظ عليها مشرقة ومتوهجهة.



سواء كان لديكِ بشرة جافة أو طبيعية أو دهنية ، فإن ماسكات الزبدة تمنحكِ البشرة التي تحلمين بها، لأن الزبدة تعد مرطب عميق للبشرة من ثم تحميها من التجاعيد المبكرة وتحافظ على شبابها.

1. ماسك الزبدة والمانجو:

ماسك الزبدة لترطيب البشرة



ماسك الترطيب هذا فعال لصاحبات البشرة الجافة. خصائصه تساعد على ترطيب بشرتكِ، أم المانجو غنية بفيتامين (أ) ، مما يجعله علاجا فعالا للبشرة المتصبغة أو الجافة أو التالفة أو الحساسة.



المكونات:

½ مانجو متوسطة مقطعة إلى مكعبات. 1 ملعقة كبيرة زبدة (غير مملحة) ½ ملعقة صغيرة من زيت البابونج ½ ملعقة صغيرة من زيت المشمش 1 صفار البيض



الطريقة:

تمزج المكونات داخل الخلاط حتى تمتزج مع التأكد من عدم وجود أي تكتلات.

اغسلي وجهكِ وجففيه ثم يطبق الماسك على الوجه بالكامل مع الحرص على تجنب منطقة العين الحساسة.

اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة.

خذي منشفة مبللة بالماء دافئ وامسحي وجهكِ برفق.

يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعياً.

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2. ماسك الزبدة والفراولة:

بشرة رطبة

تحتوي الفراولة على أحماض ألفا هيدروكسي المضادة للتجاعيد ومقاومة للشيخوخة ، والتي تساعد على تساقط خلايا الجلد الميت. هذا الماسك يساعد في تضييق المسام وعلاج حب الشباب.



يحتوي هذا الماسك على صفار البيض الذي يعد جيدًا للبشرة الجافة، لأنه يرطب البشرة ويقلل التجاعيد. أمل الخيار يساعد في الحفاظ على بشرتكِ ناعمة ونضرة، كما يساعد الخيار على تقليل انتفاخ الوجه. الليمون يساعد في علاج حب الشباب والرؤوس السوداء التي عادة ما تهاجم البشرة الدهنية.



المكونات:

1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة 1 حبة فراولة كبيرة مهروسة 1 شريحة سميكة من الخيار 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون 1 صفار البيض



الطريقة:

أضفي المكونات المطلوبة في وعاء صغير.

يطبق الماسك بالتساوي على وجهك.

يترك على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم يُشطف بالماء الفاتر مع تطبيق مرطبكِ المفضل.

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