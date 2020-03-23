أشكال الأظافر رائجة ننصحك بتجربتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - إذا كنت ممن لا تهتم بشكل الأظافر الخاص بها، فقد آن الأوان لتجربة أشكال أظافر مميزة تساهم في تعزيز جمال المناكير التي ترغبين في وضعه، ورسومات الأظافر التي ستعتمدينها. حيث ظهرت مؤخراً اتجاهات أشكال أظافر تلائم الطول الذي تعتمدينه لأظافرك، وهي بالتأكيد ستشكل إضافة مميزة ليديك وأظافرك على حد سواء.



وفي هذا المقال، سنقدم لك مجموعة من أشكال الأظافر الرائجة خلال ، لتختاري من بينها ما يعجبك.



الأظافر المائلة

الأظافر المائلة



إن شكل الأظافر هذا مميز جذاً وجذاب، فهو يأتي مائلاً بشكل حاد يساعدك في تطبيق لونين من المناكير بحسب رغيتك. وتلائم الأظافر المائلة صاحبات الأظافر الطويلة والقوية، حيث تمنحهن شكل أظافر غير تقليدي يبعدهن عن كل أشكال الأظافر التقليدية المملة.

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الأظافر المربعة العريضة

الأظافر المربعة العريضة



سيكون شكل الأظافر هذا رائجاً كثيراً خلال المرحلة المقبلة، فهو مميز ويلائم كثيراً صاحبات الأصابع القصيرة، إذ يمنحها مدى أطول وشكلاً أجمل. فإذا كنت ترغبين في اعتماد شكل الأظافر المربعة العريضة ولا تمتلكين أظافر طويلة، بإمكانك الاستعانة بالأكريليك أو المواد الهلامية، لتكون مساحتها كافية لتجربة أجمل رسومات الأظافر.

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الأظافر الدائرية

الأظافر الدائرية



إن شكل الأظافر هذا ناعم جداً ويسهل من خلاله الحفاظ عليها من التكسر. يكفي أن تضحي بالقليل من طول أظافرك لتحصلي على شكل الأظافر الدائرية. تلائم الأظافر الدائرية صاحبات الأظافر القصيرة والأظافر المتوسطة الطول، وهي مثالية للواتي يعانين من عدم نمو الأظافر بالشكل المطلوب.

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الأظافر البيضاوية

الأظافر البيضاوية



على رغم أنه يصعب عليك الحصول على شكل الأظافر البيضاوية، إلا أنه يعتبر موضة أظافر رائجة جداً لهذا الشتاء، بالتالي ننصحك بالاستعانة بفنان أظافر يمكّنك من الحصول على الأظافر المربعة. وهو يلائم صاحبات الأظافر الطويلة. أما إذا كانت أظافرك قصيرة وترغبين في اعتماد شكل الأظافر البيضاوية، فيمكنك الاستعانة بالأكريليك.



الأظافر اللوزية

الأظافر اللوزية



تلائم الأظافر البيضاوية صاحبات الأظافر المتوسطة الطول، وهي تشبه حبة اللوز، بحيث تأتي بقاعدة مستديرة رفيعة نسبياً. إذا كنت تعانين من تكسر الأظافر الشديد، فإن شكل الأظافر هذا خيار مثالي لك، بحيث يمنع تكسر الأظافر ويحافظ على طولها ويمنحها لمسة مميزة.

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