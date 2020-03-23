اصنعي حمّامكِ المغربي في المنزل بطرق بسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - الحمّام المغربي واحد من الطرق التي تعتمدها الكثير من الصبايا بالعالم العربي لتنظيف وتقشير الجسم، بالإضافة إلى الحصول على الاسترخاء وملمس رائع للجلد.



وإن كنت تفكرين في عمل حمّام مغربي في المنزل في ظل الحجر المنزلي الذي نعيشه اليوم بسبب فيروس كورونا، إليكِ طريقة سهلة وبسيطة.



المكونات

الحمّام المغربي



- حنة مغربية

- طمي مغربي

- صابون مغربي

- خشب الصندل

- عصير ليمون

- ماء ورد

- ملح خشن

- زيت لافندر

- صابون غليسرين

- كريم ترطيب للجسم

- لوفة مغربية

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طريقة عمل الحمّام المغربي

عمل الحمّام المغربي



- بحوض الاستحمام مع البخار انقعي جسمكِ لمدة ربع ساعة على الأقل.

- اخلطي المكونات مع بعضها البعض وافركيها على الجسم.

- اتركي الخليط على الجسم لمدة ربع ساعة، مع الجلوس بالبخار.

- اشطفي جسمكِ بالماء، ثم استخدمي اللوفة المغربية مع الصابون المغربي لتنظيف الجسم جيدًا.

- اشطفي جسمكِ بالماء، ومن ثم مرري اللافندر مع أي نوع زيت آخر تفضليه مع الملح الخشن على جسمِك.

- اُشطفي جسمكِ بعدها مرة أخرى لإزالة هذا الخليط من الملح والزيت.

- ضعي الكريم المرطب، أو استبدليه بالغليسرين مع زيت اللافندر، وهذه الخطوة مهمة حتى لا يلتهب الجسم بعد استخدام اللوفة المغربية والملح الخشن والبخار على الجسم.

- لا تنسي أيضًا ترطيب الوجه والقدمين.

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فوائد الحمّام المغربي

فوائد الحمّام المغربي



يساعد الحمّام المغربي على تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

يمنحكِ إحساس رائع بالنعومة والترطيب للجلد يدوم معكِ لمدة طويلة.

يُنظف البشرة بعمق، لهذا يخلصكِ من البثور والبقع بالجسم.

يساعد على تفتيح لون البشرة.

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