هل يساعد تناول الجنزبيل في الوقاية من فيروس كورونا؟

الجنزبيل من النباتات المعروفة بفوائدها الصحية الجمة على مختلف أجهزة الجسم، وأثيرت تساؤلات عن مدى فعالية الجنزبيل في محاربة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقوية جهاز المناعة.

تأثير الجنزبيل في الوقاية من فيروس كورونا:

الجنزبيل يقوي جهاز المناعة

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الجنزبيل من النباتات التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، لاحتوائه على مواد مضادة للجراثيم، فضلا عن قدرته على حرق الدهون الزائدة، وتسريع عملية التمثيل الغذائي.

وأكد تقرير طبي نشره موقع "style craze"، أن ذلك النبات يحمي الجسم من الفيروسات، ويحاربها بفعالية، ويساعد في ضبط حرارة الجسم، ويحمي من تراكم السموم.

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الجنزبيل مفيد للجهاز التنفسي

ويساعد الجنزبيل، أيضا على الوقاية من كورونا، من خلال علاج الجهاز التنفسي، الذي يصيبه ذلك الفيروس، لاحتوائه على مضادات الهيستامين، الذي يعالج حساسية الصدر ومشكلات التنفس، ويعالج انكماش مجرى الهواء.

ويعد الجنزبيل من المشروبات المساعدة على العلاج من البرد والأنفلونزا والربو والتهاب الحلق.

ما هو فيروس كورونا؟

هو الفيروس المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.