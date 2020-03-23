منعها كورونا من الصلاة على ابنتها في المسجد.. من هي ناهد جبر؟

"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة مايسة عصام بهيج".. بتلك الكلمات أعلن حازم الحبروك، زوج ابنة الفنانة ناهد جبر، عن وفاة زوجته، مشيرًا إلى تأثير قرارات إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة، لمواجهة كورونا، على الأمر.

حيث تابع خلال منشوره على فيس بوك: "التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر لتحديد مكان الصلاة نظرًا لقرار غلق المساجد، نسألكم الدعاء".

ليتصدر اسم الفنانة ناهد جبر، على الفور، محركات البحث عبر الإنترنت.

ناهد جبر التي عرفت بإطلالتها الهادئة، وأدوارها البسيطة المميزة من السينما للتلفزيون، تزوجت من لاعب كرة شهير، وكلل زواجهما بأبناء، لتنفصل عنه وتتزوج من جديد من فنان شهير، حتى حالت الخيانة بينهما، لتعود من جديد لزوجها الأول، واليوم تودع ابنتها "مايسة" عالمنا.

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ويرصد "هُن" عدة معلومات عن الفنانة ناهد جبر:

ولدت في 11 يوليو 1945.

ابنة اللواء عبد الفتاح جبر، وشقيقة الفنانة منى جبر.

تخرجت في معهد السينما قسم إخراج.

عملت كممثلة ومخرجة.

شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "أبرياء في قفص الاتهام"، و"قال الزمان"، و مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، وعدة أفلام على رأسها "المنسي"، و"الإنس والجن".

تزوجت من عصام بهيج لاعب ومدرب كرة القدم السابق بنادي الزمالك، ثم انفصلت عنه.

تزوجت لفترة من الممثل سناء شافع، إلا أنهما انفصلا بسبب الخيانة، حيث تحدث عنها الأخير من قبل في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، قائلًا: "كانت جيدة في كل شيء، لكن مستحملتش الخيانة فانفصلنا".