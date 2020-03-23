إطلالات للرجال في شتاء 2020

ترند ملابس الرجل في 2020 بحسب منصات العروض غريبة جدًّا، ومعظم المجموعات لا تناسب الرجل الشرقي. لذا، قمنا بجولة شاملة وجمعنا اطلالات للرجل لشتاء 2020، نأمل أن تسهّل عليكِ موضوع مساعدة زوجكِ في اختيار ملابسه. الوشاح هو الترند الشتوي الدائم، كما الجلد، والدنيم، والكارديغان.

الدنيم ترند في شتاء 2020

شهدت العروض الأخيرة عودة الدنيم بشكل قوي، واللافت تنسيق الدنيم مع قطع كلاسيكية، حيث أظهر المصمم السويدي Per Götesson الدنيم مع المعاطف المرقّعة، فيما عرض ستيفان كوك سلسلة من البدلات الرسمية الكندية المقطّعة، جنبًا إلى جنب مع بنطلون جينز ذي أرجل عريضة.

وأطلقت غوتشي مجموعة بناطيل جينز كبيرة الحجم، وفي MSGM كانت المجموعة أقرب لحقبة ثمانينيات القرن الماضي.

الجلد ترند في شتاء 2020

الجلد سيكون رفيق الرجل هذا الموسم، فالمعاطف الجلدية السوداء والسراويل واسعة الساق، والسترات الواقية من الرصاص، ظهرت في مجموعة Prames، والجاكيت السوداء موجودة في كل مكان. ومع ذلك، فإنّ القطعة الأساسية التي يجب أن تشتريها هذا الشتاء هي بنطلون أسود من الجلد؛ فقد غصّت عروض ميلانو بالبنطال الجلدي بخاصة nappa مع قمصان من جلد الخراف، وسترات راكب الدراجة النارية. السراويل الجلدية صمّمت قوية اللمعان مع السترات المطابقة في غوتشي، فيما سيطرت السراويل الجلدية باللون الرمادي على عرض فيرغامو الممتاز.

الكارديغان ترند في شتاء 2020

قبل موسمين عرض دار فندي سلسلة من سترات الكشمير الضخمة التي تمت حياكتها بخيط معدني- بالأزرار. هذه المجموعة خُصصت لعملائها وهذا الاتجاه عاود أدراجه على قدم وساق في عروض ميلانو هذا الموسم، حيث ظهرت الكارديغان بالأزرار الضخمة المرقّعة. يمكنك ارتدؤها مع بنطلون جينز قديم جديد، أو جلدي، أو مقطّع بالكاروهات.

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الوشاح الضخم ترند في شتاء 2020

بقايا من اتجاهات الأوشحة لهاري بوتر في فصل الشتاء الماضي، والأوشحة المبطنة والمبطنة الضخمة لا تزال ترند في هذا الموسم. يمكن العثورعليها في تصميمات دولتشي آند غابانا، حيث كانت الحياكة فضفاضة، وفي عروض فندي. الأوشحة بمعظمها صُمّمت مع شراشيب، وبألوان عدة وتميّزت بأحجامها الكبيرة

القمصان المخططة ترند في شتاء 2020

على منصات عروض أسابيع الموضة، حضرت القمصان المخططة باللونين الأزرق والأبيض، مع قطع جلدية فائقة الأناقة عرضها فيرجيل أبوه في لويس فويتون، ومجموعة من البوبلين والحرير ظهرت في دنهيل ولانفين وجيفنشي. ومع ذلك، كانت القمصان المخططة ذات الخطوط الطويلة في Dior من أفضل المجموعات. البارز في عروض القمصان المخططة هذا العام، هو وضع ربطة العنق تحت البنطال ذي الخصر العالي.

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