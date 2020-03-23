فساتين الزفاف الفخمة تتمتع بتصميم عصري وملفت، يجذب انتباه الجميع، وعادًة ما تكون تلك الرغبة الأولى التي تبحث عنها الصبايا بفستان أحلامهن. ففكرة أن تكون محط أنظار الجميع بأهم يوم في حياتها هو ما ترغب به بالطبع كل صبية.

واليوم سوف نسلط الضوء أكثر على موديلات فساتين زفاف فخمة لعام 2020، لتعتمديها هذا الموسم، وإليكِ التفاصيل...

فساتين زفاف فخمة مع الكب المنفوش

هذا الموديل من Carolina Herrera سوف يمنحكِ إطلالة جريئة بلمسة فخمة، خاصة إن كنت تفكرين في اعتماد الفساتين من دون أكمام بحفل زفافك، مناسبة للصبايا الممتلئات من ناحية الأرداف، وتمنحكِ لوك عصريا وجذابا.

فساتين زفاف روز من التول

بالطبع نعرف مدى هيمنة موضة فساتين الزفاف الملونة على عروض الأزياء بشكل كبير، مثل التي شاهدناها بعروض Monique Lhuillier، والتي اخترنا لكِ منها هذا الفستان التول الطبقي المنفوش، إحدى الصيحات الرائجة بفساتين الزفاف بشكل عام، مع اللون الروز المخملي الذي ستصبحين معه كالسندريلا.

فساتين زفاف فخمة بلمسة مخملية

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أما إن كنتِ تفكرين في فستان زفاف بسيط بلمسة ملكية فخمة، فإليكِ هذا الموديل من الدانتيل مع تصميم الكاب لفستان الزفاف الميدي الطويل من Lela Rose، مناسب أكثر لطويلات القامة والصبايا النحيفات.

فساتين زفاف فخمة من التول والدانتيل

أما هذا الموديل من Marchesa فسوف ينال إعجاب الصبية صاحبة الروح الحيوية والمرحة، مع التصميم الضيق قليلا من ناحية الخصر والمطرز بالكامل من التول والدانتيل، مع الأكمام المنسدلة للمسة أنثوية ناعمة.

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