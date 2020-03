مصمم الأزياء تان فرانس يكشف عن روتين العناية ببشرته وكلمة السر

يعتقد الكثير من اللأشخاص أن العناية بالبشرة والجمال يقتصر على الفتيات فقط، بل يجد بعض الرجال عيبًا في عنايتهم بجمالهم وبشرتهم، إلا أن البعض الآخر يبدو أنه يعلم جيدًا أهمية ذلك على صحة بشرتهم، ويبدو أن مقدم البرامج ومصمم الأزياء الإيطالي تان فرانس أحد هؤلاء الرجال المهتمين بجمالهم والعناية بصحة بشرتهم.

ووفقًا لموقع "harpersbazaar" فقد شارك "تان فرانس" روتينه اليومي للعناية بالبشرة، وكشف مصمم الأزياء الشهير عن جميع منتجات التجميل المفضلة لديه.

فعندما لا يكون "تان فرانس "مشغولاً باستضافة برامج تلفزيون الواقع المشهورة مثل Queer Eye و Next in Fashion ، أو تنظيم عروض لمتاجر الأزياء بالتجزئة ، يجد الوقت لتهدئة وتغذية بشرته بعناية شديدة.

في الحلقة الأخيرة من Go to Bed with Me، كشف فرانس عن المنتجات الرئيسية الأربعة التي يستخدمها للعناية ببشرته أثناء سفره، بما في ذلك مرطب BeautyBio's Quench Eye Reviving Eye Balm و Burt's Bees Lip Balm.

وقال "فرانس": "لقد كنت مهووسًا بالعناية بالبشرة منذ أن كان عمري 14 و 15 عامًا، فكانت أمي تصر على أن نرطب بشرتنا ونبقى بعيداً عن أشعة الشمس قدر الإمكان لحماية بشرتنا. وهكذا بدأت أدرك أنه ربما يجب أن أحمي بشرتي، لأن أمي مهووسة بذلك، ورغم أنه عادة لا يفعل الطفل ما يقوله والديه، إلا أنه من الواضح أنني كنت طفلاً جيدًا ".

وتحدث عن روتين العناية اليومية ببشرته قائلًا إنه يبدأ بغسل وجهه بالماء الساخن، وبعدها يضع كريم ليل مناسب لنوع بشرته، مع الحرص على عدم الاقتراب من منطقة العين التي يستخدم لها كريمًا مناسبًا لها في الخطوة التالية.

بعدها يستخدم كريم مرطب للوجه للحصول على بشرة ناعمة، وأكد على ضرورة الاستخدام اليومي للكريم الواقي من أشعة الشمس، وسيرم لترطيب البشرة، وأكد أنه لا يعرض بشرته للشمس، وأنه يرتدى قبعة تحميه منها رغم استخدمه للكريم، واختتم حديثه بالتأكيد على استخدام بلسم مرطب للشفاه قبل الخلود إلى النوم للحفاظ على نضارة وترطيب الشفاه.

