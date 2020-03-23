بعد ظهورها الأخير.. كيف تحدثت سهير البابلي عن الشعراوي وقصة الحجاب؟

بحجاب أسود طويل، وجلباب فضفاض، خرجت الفنانة سهير البابلي في مقطع فيديو من داخل منزلها، للحديث عن تفشي فيروس كورونا، ودعوة متابعيها للاهتمام بالإرشادات الطبية، وتجنب الاختلاط، وذلك عقب غياب طويل، إثر تعرضها لوعكة صحية.

وقالت "البابلي"، خلال الفيديو: "يلا يا حبيبي مش عاوزة كل شوية بوس، فيه ناس لو مبوسناش تتخاصم، اوعوا تتخاصموا، أنا في بيتي ممنوع البوس سواء لولادي أو ولاد ولادي، ممنوع البوس والأحضان، اعملوا أي حاجة عشان الفيروس".

لتتصدر الفنانة على الفور، محركات البحث على الإنترنت، باحثين عن آخر ظهور لها، وأزمتها الصحية، وقصة اعتزالها وعودتها للفن، ولعل قصة ارتداء سهير البابلي للحجاب، وعلاقتها بالشيخ الشعراوي، دومًا ما تأخذ نصيب الأسد من أحاديثها وحواراتها التلفزيونية والإعلامية.

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كيف تحدثت سهير البابلي عن الشعراوي؟

في عام 2017، وخلال حديثها مع الإعلامي وائل الإبراشي، أكدت الفنانة أن الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، كان صاحب الفضل في ارتدائها الحجاب، مؤكدةً أنه لم يطلب منها اعتزال الفن وإنما نصحها بضرورة أداء الأدوار المناسبة.

وقالت خلال اللقاء: "كان جميلا، ومحدش ميحبش يشوفه، لأنه كان واقعيا جدًا، راجل عاقل ودارس، ومقاليش اعتزلي الفن، لكن قالي نشوف الأدوار الحلوة، والأدوار اللي بتقول كلمة ومعنى".

"دعت به على المسرح".. قصة ارتداء سهير البابلي للحجاب

سردت ابنة سهير البابلي، قصة ارتداء الحجاب خلال حوارها بالبرنامج، قائلة: "أنا اتحجبت الأول، وروحت لماما المسرح وقت ما كانت بتعمل شخصية عطية الإرهابية، روحتلها وأنا لابسة الطرحة وأول ما شافتني قالتلي يارب عقبالي، ودعت بالحجاب وهي طالعة على المسرح".

وتابعت: "احتفلت بيا الأول، ودبحت عجل عشان أنا اتحجبت ووزعته".