قفاز وكحول ومتر.. طريقة سحب الأموال من الصراف الآلي لتجنب كورونا

شرح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه على فيس بوك، الطرق الواجب اتباعها في حالة الحصول على أي أموال من ماكينة الصراف الآلي.

وقال "الناظر" خلال منشوره: "لو هاتروح تقبض من ماكينة الصرف ماهو أفضل شيء لسلامتك وللوقاية لك وللآخرين؟" والتي لخصها في النقاط التالية:

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- أولًا تأخذ معاك الكمامة وقفاز طبي (جوانتي) وزجاجة كحول، وقبل اقترابك من الطابور ترتدي الكمامة والقفازات مع ضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

- ثانيا تقوم باستخدام الماكينة وصرف الفلوس وأنت ترتدي الكمامة والقفاز وبعد الصرف تطهر أزرار الماكينة بالكحول خدمة للآخرين لاحتمال عدم توافر كحول معهم، ثم تقوم بتطهير الفلوس التي صرفتها بصورة جيدة بالكحول.

- ثالثًا بعد العودة تتخلص من الكمامة والقفاز بطريقة آمنة ولا تستعملهما مرة أخرى.