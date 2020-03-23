هل ينتقل كورونا عن طريق الرضاعة الطبيعية؟.. استشاري أطفال يجيب

حالة من الخوف والفزع تسيطر على الكثيرين في جميع أنحاء العالم، عقب تفشي فيروس كورونا، الذي راح ضحيته أعداد كبيرة، والذي بات أكثر خطورة على المرأة وبخاصة التي لديها أطفال صغار.

وتتساءل السيدات المرضعات حول أخطار رضاعة اطفالهن فور تفشي الفيروس.

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وقال محمد عبد الغني استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ"هُن": "يجب على الأمهات حماية أنفسهن، حرصا على سلامتهن وسلامة أطفالهن من وباء فيروس كورونا، والتعامل بحرص شديد مع الأطفال وخاصة حديثي الولادة، من خلال ارتداء قناع للوجه أثناء الرضاعة الطبيعية".

وتابع استشاري طب الأطفال، أن حليب الأم هو أفضل مصدر لتغذية الطفل، ولا توجد معلومات كافية حول تأثير فيروس كورونا في الرضاعة الطبيعية، وفي حالة إصابة الأم بالفيروس يجب التنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية وعائلتها".

وأشار إلى أنه إذا كانت الأم المصابة بالفيروس تخزن لبن الرضاعة بواسطة مضخة، يجب عليها اتخاذ الاحتياطات بما في ذلك غسل يديها عند لمس وتنظيف مضخة الثدي، مع الحرص على اتباع التعليمات الموصى بها لتنظيف المضخة بشكل صحيح بعد كل استخدام.