لازم تبطلها.. 3 عادات تضعف جهاز المناعة أمام فيروس كورونا

العمل على تقوية جهاز المناعة، بات أولوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للوقاية من المرض ومقاومته، بعد أن بات جائحة عالمية تهدد البشر في كل دول العالم بمختلف أعمارهم، في ظل اتباع الكثير لبعض العادات اليومية، التي تضعف من قدرة الجهاز على عمله، وتعطل وظائفه.

وفيما يلي 3 أعداء لجهاز المناعة يجب التخلص منهم نهائيا، وفقا لما ذكره "دويتش فيله".

التدخين يضعف جهاز المناعة

تعمل مادة النيكوتين التي تُصنع منها السجائر، على إرهاق جهاز المناعة ويؤثر على عمله بصورة سلبية، والدخان الذي ينتج عبر النيكوتين ويدخل الرئتين يسبب أعراض جانبية ويجعل جهاز المناعة يتفاعل معها، وعندها يتوقف عمل الأغشية المخاطية في القصبات الهوائية ويمكن للبكتيريا والفيروسات العبور دون حماية عبرها، ويصبح الجسم عرضة أكثر للعدوى.

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تقليل تناول الفيتامينات

يسهم إهمال جودة الأطعمة وعدم تناول الفيتامينات، في إضعاف جهاز المناعة، في ظل اعتماد الكثير من الناس على تناول الأطعمة الجاهزة، التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وتخلو من الفيتامينات والمواد الغذائية الضرورية لعمل أعضاء الجسم، وخاصة جهاز المناعة.

لذلك يجب تناول المواد الغذائية والإكثار من الفواكه والخضار الطازج، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة كبيرة من اللون الأحمر، كالفلفل الأحمر والطماطم، بالإضافة إلى الكرنب الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة.

التوتر يؤثر على جهاز المناعة

التوتر هو العدو الكبير لجهاز المناعة في الطبيعة بعد الفيروسات والميكروبات، إذ يعمل الجسم على إنتاج كميات كبيرة من هرمون التوتر "كورتيزول" أثناء نوبات التوتر، والذي يعمل على تحضير الجسم لخطر ما، كالتحضير للهروب أو القتال، ويعطي الدماغ إيعازات بتقليل عمل الأجهزة الأخرى في الجسم، ومن بينها جهاز المناعة.