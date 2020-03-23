صور.. "آلاء" تبدع في فن المجسمات وطي ورق المعاجم: نفسي أفتح جاليري

عشقت فن المجسمات، وتميزت فيه، هوت الرسم والأعمال الفنية اليدوية، منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، حتى أصبحت شابة يافعة، لتقرر آلاء بيومي، صاحبة الـ25 عاما، والتي تخرجت في كلية الفنون التطبيقية، التوجه بفكرها وفنها لطي ورق المعاجم.

" أي كتاب قديم عدد صفحاته كبير، بطبقها جنب بعض بحيث تكون شكل الحروف مجسمة، وبقسم عدد الصفحات على عدد حروف الكلمة وبظبط نسب طول الحرف على طول الكتاب".. بهذه العبارات بدأت "آلاء" سرد تفاصيل مشروعها وفنها طي ورق المعاجم، خلال حديثها لـ"هُن".

وأضافت آلاء: "بقسم الصفحات على الحرف نفسه، وإذا كان هناك صفحات تكفي لتكوين الحرف بعمل إرشادات استطيع من خلالها استكمال العمل".

طبقت آلاء فكرة طي ورق المعاجم، خلال مشروع تخرجها الجامعي، والذي حمل عنوان "اترك أثرا"،: "جبت كتاب وطبقت الورق بتاعه لتكوين كلمة مجسمة تعلم لتجني، وقع اختياري على المعجم لأن عدد صفحاته يفوق 1500 صفحة، وبخاصة الكتب القديمة، دون إهدار لقيمة الكتاب".

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تخصص "آلاء" مشروعها ليتهادى به الكثيرون ممن يحبون القراءة، وكدعاية للمكتبات وخاصة للأطفال والنشء حتى يترسخ في أذهانهم حب القراءة والاطلاع: "عملت لوجو لمدرسة على هيئة كتاب".

نالت فكرة طي المعاجم إعجاب الكثيرين، إذ تشجع شاب للتقدم لمحبوبته من خلاله: "آخر حاجة كان marriage prposal، واحد طلبها مني، والخاتم بيكون داخل الكتاب ومكتوب عليه Marry Me".

وعن أحلامها وطموحاتها، قالت آلاء: "نفسي يكون عندي جاليري على أرض الواقع مش أونلاين بس".