" حصل موقف معايا مستفز بشكل كبير ولم اكن اتخيل انه يستفزني بهذة الصورة"، هكذا عبرت الفنانة ندى موسى عن استيائها بما يقوم به بعض الصيادلة من احتكار للمنتجات ، التي تستخدم كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا للكحول والكمامات، خلال مقطع فيديو مصور ظهرت به عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".
وتابعت الفنانة وهى غاضبة،" ملاك الصيدليات يقومون بأعمال احتكارية مثلما يقوم به ملاك السوبر ماركت عندما تحدث أزمة أرز أو سكر وأزمة السجائر، أننا يمكن أن نقوم بمقاطعة سلع السوبر ماركت ولكن الآن لا يمكننا أن نقاطع الصيدليات لأنها أزمة عالمية".
وأشارت موسى،" الآن أصبح العالم متوتر بشكل كبير وأنها تبحث منذ أكثر منذ فترة عن الأدوات الوقائية والمعقمة ولكنها لم تجد، وقامت بالاتصال عبر الصيدليات الكبيرة في القاهرة وأيضا سألت هل يوجد ولكنها فوجئت بأن لم يكن متاح، وأن الملصقات الطبية الكحول المتاحة أصبحت أسعارها ضعف الأسعار الأصلية.
كانت هذه تفاصيل خبر "اصبحوا مثل تجار السجائر".. فنانة تنتقد احتكار الصيدليات لأدوات التعقيم من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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