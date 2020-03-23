منها قلة النوم.. عادات خاطئة تضعف جهاز المناعة في مواجهة كورونا

تقوية الجهاز المناعي من أهم عوامل مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفي ظل انتشار البكتيريا والجراثيم حولنا، ولكي يقوم الجسم بمقاومتها من خلال جهاز المناعة، يجب الابتعاد عن العادات الخاطئة التى تضعف الجهاز المناعي منها كما ذكرها موقع "سبوتينك":
الأطعمة المصنعة
تحتوى الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الكربوهيدرات والألوان الصناعية والمواد الحافظة، والتي تسبب في ضعف مناعة الجسم.
الإجهاد المزمن
الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن يتعرض جهازهم المناعي للضرر، مما يجعلهم أقل قدرة على مكافحة الأمراض.
التدخين
يؤثر التدخين على جهاز المناعة، فتصبح الرئة أقل قدرة على التخلص من السموم ويزيد خطر الإصابة بالأمراض التنفسية.
قلة النوم
عدم الحصول على قسط كاف من النوم، يعرضك للإجهاد الذي يؤثر على كفاءة الجهاز المناعي.
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