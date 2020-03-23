تخلص من استغلال المحلات.. بدائل آمنة ورخيصة للكحول

مع نقص الكحول الإيثيلي بتركيز 70% في الأسواق، تلجأ بعض المحلات إلى غشه نظرا لارتفاع سعره وعدم توافره، ومع الحاجة الدائمة للكحول للتعقيم حاولنا البحث عن بدائل للكحول الإيثيلي وبأسعار زهيدة، نستعرض أهم البدائل كما ذكرت الدكتورة هالة فتحي أستاذ مساعد الصيدلة الإكلينيكية لـ"هُن".

وأشارت "هالة" إلى قيام بعض المحلات التجارية بغش الكحول الإيثيلي بكحول ميثيلي وهذا خطير جدا فهو سام على الجلد ويمكن أن يسبب أوراما سرطانية بالجلد، غير أنه يسبب العمى عند تناوله، والبعض الآخر يخفف الكحول بالماء ليصبح تركيزه أقل من 70% وهو الحد الأدنى للتركيز للازم للتطهير فيصبح عديم الفائدة.

وأوضحت أستاذ مساعد الصيدلة الإكلينيكية، أن هناك بدائل كثيرة ممكن استخدامها وتحضيرها في المنزل آمنة ولا تسبب حساسية ورخيصة الثمن.

ماء الأكسجين

ماء الأكسجين يمكن استخدامه كبديل للكحول، وهو أقوى في التطهير عدة مرات من الكحول الإيثيلي، يستعمل بتركيز 3%، ويمكن استخدامه على اليدين ويستعمل أيضا كمضمضة للأسنان.

طريقه تحضير ماء الأكسجين

يوضع 10 جم من ماء الأكسجين ويوضع عليه قليل من الماء ويوضع في بخاخة أو زجاجة ويمكن وضع بضع نقاط من ماء الورد أو زيت نعناع أو لافندر لإضافة رائحة عطرة. ولا تتعدى التكلفة 10 جنيهات للزجاجة.

الخل مع الماء

من المواد التي لها قوة تطهير عالية وتصلح للأيدي ولتطهير قطع الأثاث والسجاد.

Advertisements

يوضع ربع كوب من الخل الأبيض مع لتر ماء دافئ، إذابة الخليط جيدا ويوضع في بخاخ ويرش على الأيدي والأسطح فهو مطهر جيد وقاتل للبكتريا والفيروسات، ويمكن استخدام خل التفاح على الأيدي بنفس المقدار وهو آمن على البشرة.

الملح

لاستخدام الملح في تطهير الأيدي والمنزل، يمكن إضافة كوب من الملح إلى لتر ونصف ماء دافئ ويذاب جيدا بالرج، ويمكن إضافة أي معطر للمحلول.

يمكن استخدامه لليدين أو الأثاث بعد وضعه في بخاخة، وهو ملمع جيد يمكن تنظيف الأرضيات بهذا الخليط أفضل من الكلور إذ إن الكلور ينتج عنه غاز الكلورين السام ويسبب حساسية صدرية وأزمات ربوية والاختناق، وإذا لامس الجلد يسبب إكزيما والتهابا شديدا بالجلد، وحروقا أحيانا إذا زاد التركيز.

إجراءات للوقاية من فيروس كورونا

أضافت أستاذ الصيدلة الإكلينيكية، أنه ينبغي غسل الخضروات جيدا بالماء والصابون ثم نقع الخضروات في خل لمدة ربع ساعة، ثم يشطف بماء دافئ جيدا.

والملابس تُغسل في الغسالة في درجة حرارة من 60 إلى 70 درجة، مع وضع قليل من الخل داخل أدراج الغسالة للتطهير.

وحذرت من وضع الكلور على الأيدي أو على المأكولات، فالكلور مادة سامة ويسبب الاختناق للأطفال والكبار.

واختتمت حديثها قائلة: "متخلوش حد يستغلكم، المفروض كلنا نتكاتف للخروج من هذه المحنة ولا نبالغ في الخوف، لأن القلق الشديد يدمر جهاز المناعة ويجعل الفيروس ينشط أكثر، والقلق يزيد الضغط والسكر وضربات القلب، وفي النهاية نأخذ بالأسباب والحرص على اتباع النصائح وإجراءات الحماية".