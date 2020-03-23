للوقاية من كورونا.. نصائح مهمة لكبار السن أثناء صرف المعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

على الرغم من أن فيروس كورونا المعروف عليما باسم كوفيد 19، يمكن أن يُصيب الأشخاص من جميع الأعمار، غير إن كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية (مثل الرَبْو، وداء السُكَّريّ، وأمراض القلب) هم الأكثر عُرضة للإصابة.

ومع اقتراب نهاية كل شهر يضطر كبار السن لصرف المعاش، سواء من خلال ماكينات الصرف الآلي أو من مكاتب البريد.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا يجب اتباع الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم من الفيروس، ومنها الابتعاد تمامًا عن أي تجمعات، وغيرها من الخطوات الذي يذكرها الدكتور مصطفي المحمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح لـ"الخليج 365" في النقاط التالية:

- يفضل الذهاب لأقرب ماكينة ATm، أو مكتب بريد

- الحرص على ترك مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الأشخاص وتجنب التجمعات.

- ارتداء الكمامات للوقاية من الفيروس.

- تجنب التحية بالأيدي والبوس والأحضان.

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- الحرص على أخذ مطهر من الكحول الإيثيلي 70%.

- تطهير اليدين بالكحول فورًا بعد الانتهاء من عملية قبض المعاش.

- استخدام المناديل المبللة لتطهير أزرار ماكينة الـ ATm قبل البدء بالضغط عليها.

- تجنب لمس اليدين للعين أو الأنف أو الفم

- بعد الانتهاء من عملية قبض المعاش يجب غسل اليدين فورا بالماء والصابون.

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