محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :
من الأطعمة المفضلة لدى كثير منا هي الكبد، لذلك نحرص على إعدادها بطرق مختلفة، فضلا عن كونها من أهم الأطعمة لصحة الأطفال، لاحتوائها على عنصر الحديد الهام لبناء الجسم.
لذلك تقدم لكم الشيف غادة التلى طريقة إعداد الكبدة بالتتبيلة.
المكونات:
كبدة ضاني
دقيق
مكونات التتبيلة
6 فصوص من الثوم
ملح وفلفل
كمون
فلفل أحمر
ليمون
كزبرة
فلفل أخضر
زيت
طريقة التحضير:
يتم خلط كافة مكونات التتبيلة ويوضع بها قطع الكبدة، ويفضل أن تترك بها لبعض الوقت ثم توضع في الدقيق.
على الجانب الأخر يتم تسخين الزيت، على أن تلقى به قطع الكبدة للتحمير، وبعد خروجها تقدم وهي ساخنة وعليها قطع من الفلفل الأحمر والأخضر.
كانت هذه تفاصيل خبر "بلاش أكل من بره".. طريقة عمل كبدة بالتتبيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.