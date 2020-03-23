"بلاش أكل من بره".. طريقة عمل كبدة بالتتبيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

من الأطعمة المفضلة لدى كثير منا هي الكبد، لذلك نحرص على إعدادها بطرق مختلفة، فضلا عن كونها من أهم الأطعمة لصحة الأطفال، لاحتوائها على عنصر الحديد الهام لبناء الجسم.

لذلك تقدم لكم الشيف غادة التلى طريقة إعداد الكبدة بالتتبيلة.

المكونات:

كبدة ضاني

دقيق

مكونات التتبيلة

6 فصوص من الثوم

ملح وفلفل

Advertisements

كمون

فلفل أحمر

ليمون

كزبرة

فلفل أخضر

زيت

طريقة التحضير:

يتم خلط كافة مكونات التتبيلة ويوضع بها قطع الكبدة، ويفضل أن تترك بها لبعض الوقت ثم توضع في الدقيق.

على الجانب الأخر يتم تسخين الزيت، على أن تلقى به قطع الكبدة للتحمير، وبعد خروجها تقدم وهي ساخنة وعليها قطع من الفلفل الأحمر والأخضر.