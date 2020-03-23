هل يمكن أن تنقل الحامل فيروس كورونا إلى جنينها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تخشى بعض النساء الحوامل من نقل فيروس كورونا المستجد إلى الجنين في حال إصابتها بالعدوى. فما مدى صحة ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال قالت الجمعية الألمانية لطب النساء والولادة إنه لا توجد حتى الآن أدلة على إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر المشيمة، غير أن العدوى يمكن أن تحدث بعد الولادة عبر الطريقة التقليدية المتمثلة في الرذاذ.

ماسكات للعناية ببشرتكِ خلال العزل المنزلي

وأضافت الجمعية أن المرأة المصابة بفيروس كورونا يمكنها إرضاع طفلها طبيعياً، حيث لا توجد حتى الآن أدلة على أن الفيروس ينتقل عبر لبن الأم، ولكن يجب أن يتم ذلك بعض الحصول على الضوء الأخضر من الطبيب.

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ولتجنب الإصابة بفيروس كورونا ينبغي الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة، حيث ينبغي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل منتظم، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع وظهر اليد أيضاً، فضلاً عن تجنب التجمعات البشرية بقدر المستطاع.

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ويجب استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بفيروس الكورونا، والذي تتمثل أعراضه في الحمى والسعال والرشح والصداع وآلام الحلق والإسهال وآلام الأطراف والإعياء الشديد ومشاكل التنفس مثل قِصر النفس وضيق التنفس.

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