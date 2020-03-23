منها المضاد الحيوي.. 3 تحذيرات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

الحديث عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بات الشغل الشاغل للجميع، فعلى الرغم من عدم الوصول لمصل مُعالج نهائي لهذا الفيروس، إلا أن إجراءات الوقاية لتجنب العدوى باتت هي الأهم لدى الغالبية العظمى.

ومع العديد من الإجراءات الخاصة بالنظافة الشخصية، والسلامة التنفسية، هناك بعض الأمور التي يجب تجنبها لمواجهة العدوى بالمرض، أو زيادة تأثيره.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك 3 تدابير يجب تجنبها للإصابة بفيروس كورونا، وهي:

1 - التدخين

2 - استخدام الكمامة دون ظهور أعراض

قالت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي: "لا تضع كمامة إلا إذا ظهرت عليك أعراض مرض كوفيد-19، وخاصة السعال، أو إذا كنت تقدم الرعاية لشخص يُحتمل أنه مصاب بهذا المرض.

وتابعت: "لا يمكنك استعمال الكمامة وحيدة الاستعمال إلا مرة واحدة، أما إذا لم تكن مريضا أو قائما على رعاية شخص مريض، فستكون قد أهدرت كمامة دون داع، نظرا للنقص في إمدادات الكمامات على الصعيد العالمي".

Advertisements

3 - المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب

أكد الدكتور محمد عزالعرب أستاذ الباطنة بمعهد القلب والأمراض المعدية، أن كل الأدوية التي تُقلل أجهزة المناعة بدورها تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ونشاطه في الجسم إن وُجد، ويعد أبرز تلك الأدوية هي خافض الحرارة والمُسكن "البروفين" والمضادات الحيوية المُسكنة، والأدوية التي تؤثر على الجهاز المناعي التي يصرفها لطبيب للأمراض المناعية.

وأوضح "عز العرب" خلال حديثه لـ"هُن"، أن تجنب الفيروس يأتي أولًا بعدم التعرض للمصابين، وزيادة مقاومة المناعة، من خلال التغذية السليمة والاهتمام بالنظافة الشخصية، والابتعاد عن الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنات التي تقلل من مناعة الشخص.

وينصح بالتوجه للطبيب مباشرة فور الشعور بأي أعراض، وعدم تناول أدوية إلا بإشرافه.

وأشار الطبيب إلى أن دواء الباراسيتامول يعد الأكثر أمانا من بين تلك الأدوية.

معلومات عن فيروس كورونا

"كورونا"، هو فيروس "كوفيد 2019" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

تتعدد أعراض فيروس كورونا، بارتفاع في درجات الحرارة والضيق في التنفس والسعال والكحة، لذلك تتزايد التحذيرات إذا وجدت هذه الأعراض لا بد من الذهاب سريعًا إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة، ويفضل مستشفى الحميات في المحافظة لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية.