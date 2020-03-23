"افتكرناكي أنجلينا جولي".. ريهام حجاج تنضم لتحدي الخير بـ"لوك جديد"

انضمت الفنانة ريهام حجاج، لمتحدي الخير، لرعاية الأسر المحتاجة، والمتضررة من إجراءات التواجد في المنزل، خوفًا من تفشي مرض كورونا.

وظهرت الفنانة بنيولوك جديد، ومختلف، يشعر بُني بخصلات شقراء، مع "قُصة" تشبه تسريحات شعر فتيات شرق أسيا، مع مكياج مميز، وبدت ملامحها متغيرة بشكل كبير.

وقالت "حجاج" خلال المقطع، إنها متعهدة بالتبرع بمليون جنيه، داعية زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، للتحدي، مؤكدة أنها تحرص على قراءة الرسائل، قائلة: "اللي محتاج أي حاجة زي فلوس أو خزين للبيت أنا هعمله، لحد ما تعدي بالأزمة دي".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الفنانة، مشيدين بتغير ملامحها، فعلق العديد: "افتكرناكي انجلينا جولي"، و"شكلها متغير خالص بس أحلى".

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وشاركت ريهام حجاج، متابعيها مؤخرًا، بصورة عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصحبة زوجها محمد حلاوة.

وظهرت "حجاج" نائمة على المقعد، بملابس المنزل وشعر كيرلي، معلقة: "بيتك كنبتك، جوزك وتليفزيونك" في إشارة منها المكوث في المنزل الفترة الحالية، لمنع الاختلاط تجنبا لتفشي فيروس كورونا.