التهاب رئوي وتقدم السن وأمراض مزمنة.. كيف يصبح فيروس كورونا مميتا؟

قلق شديد ينتاب العالم خوفًا من انتشار فيروس كورونا، ويبقى السؤال المهم: متى يصبح فيروس كورونا المستجد مميتًا؟

غالبية المصابين بفيروس كورونا لا ينتهي بهم الحال إلى الموت، فالأجهزة المناعية لمعظم الأشخاص الأصحاء قادرة على محاربة الفيروس، فقط نسبة صغيرة من الإصابات هي التي تصل للوفاة.

تبدأ الإصابة بكورونا بأعراض مشابهة للأنفلونزا، مع السعال والحمى وضيق التنفس، وأحيانًا يتحول المرض إلى مميت للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، من الصعب على أجسامهم مكافحة الفيروس، بحسب ما ذكره موقع "CNN".

كيف يتحول فيروس كورونا إلى قاتل؟

الالتهاب الرئوي

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فيروس كورونا المستجد هو مرض تنفسي، مما يعنى أنه يبدأ وينتهي في الرئة.

تمتلئ الرئة بالسوائل، مما يجعل التنفس صعبا.

لا يستطيع الأكسجين الوصول إلى بقية الجسم، مما قد يؤدى إلى الموت.

وفي نهاية المطاف ينتهي الحال إلى فشل الأعضاء ثم الوفاة.