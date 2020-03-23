الامارات | ما هي القارة الوحيدة التي لم يدخلها "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي القارة الوحيدة التي لم يدخلها "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر القارة القطبية الجنوبية هي القارة الوحيدة في العالم التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن، حيث يعيش فيها ما يقرب من 1000 شخص، بينهم عدد من الباحثين والعلماء، لم يصل إليهم الفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض للمرض للآن.

وتتبع القارة القطبية الجنوبية عدة إجراءات وقائية، فيجب أن يخضع أي شخص للحجر الصحي لمدة 14 يوم قبل الذهاب إلى هناك حتى لا ينقل العدوى إليها، خاصة وأن انتشار فيروس كورونا في القارة القطبية الجنوبية قد يعرض الحالة للخطر الشديد بسبب عدم وجود مستشفيات قريبة، بحسب ما ذكرت مواقع صحفية، فأقرب مستشفى مجهز يتواجد في تشيلي التي تبعد آلاف الأميال عن القارة القطبية الجنوبية.