بـ5 جنيهات.. طريقة صنع معقم ومطهر في البيت للوقاية من كورونا

ارتفاع غير مسبوق في أسعار المطهرات والمعقمات، نظرا لتفشي فيروس كورونا، الذي اجتاح أغلب دول العالم، ما دفع كثيرون لشراء المعقمات والكمامات الواقية كإجراءات احترازية للوقاية من الفيروس.

وأدى ارتفاع الطلب على مطهرات اليدين إلى زيادة أسعارها بشكل كبير، وقيام بعض المتاجر بتطبيق قيود على عدد العبوات المسموح ببيعها لكل فرد.

وبطرق بسيطة وغير مكلفة، إليك طريقة عمل مطهر لليدين في المنزل.

مكونات المعقم والمطهر الطبيعي

لتر ماء فنجان خل

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عصير ٢ ليمونة

طريقة تحضير معقم ومطهر طبيعي لليدين

- اغلي لتر الماء واتركيه يبرد، بعد أن يبرد أضيفي عليه فنجان الخل وعصير الليمون

- اخلطيه جيدا وضعيه في زجاجات بخاخ، واحتفظي بها في حقيبتك خارج المنزل بدلا من الكحول أو المطهر.