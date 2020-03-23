شاب فيتنامي يعبر عن حبه بوشم ضخم لصورة محبوبته على ظهره: مش ندمان

طريقة غريبة اتبعها شاب فيتنامي في التعبير عن إظهار حبه لصديقته، إذ كسر كل القواعد المتعارف عليها من شراء الهدايا وباقات الزهور.

يبلغ الشاب الفيتنامي الذي يدعى "ترونج فان لام" 22 عاما، وعبر عن حبه لصديقته الذي تعرف عليها قبل 3 سنوات من خلال وشم ضخم، إذ قضى ما يقرب من 24 ساعة تحت الإبرة من أجل رسم صورة صديقته على ظهره في 3 جلسات منفصلة.

ويتبارى الشباب عادة في إظهار مدى حبهم لمن يرتبطون بهم من فتيات، من خلال إهدائهن الزهور أو تقديم الهدايا، لكن "ترونج" كسر كل القواعد المعروفة للتعبير عن مشاعرة لمحبوبته.

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وبحسب ما ذكر موقع "أوديتي سنترال"، كانت الجلسة الأولى، التي استغرقت 8 ساعات، في نوفمبر من العام الماضي، ومن ثم خضع لإبرة الوشم مرتين أخريين، واحدة لأكثر من ست ساعات، والأخيرة 9 ساعات.

وكانت النتيجة صورة دائمة لصديقته لونج خا تران البالغة من العمر 20 عاما، وشعرت تران بالدهشة ما إن رأت صورتها تزين ظهر صديقها، لكن المفاجأة تحولت في النهاية إلى سعادة غامرة للاثنين.

ولم يكن هذا أول وشم يخطه ترونج على جسمه، فقد رسم على صدره أيضا اسمها وتاريخ ميلادها، فضلا عن الأحرف الأولى من اسميهما على معصميه.

وقال الشاب، "أنا لست نادما على ما فعلت، لكل شخص طريقته الخاصة في التعبير عن مشاعره وأفكاره، طالما انها لا تؤثر على الآخرين".