البرتقال وحليب الكركم.. 5 مشروبات لتقوية المناعة لمقاومة كورونا

نصحت الدكتورة رحاب عبد المجيد أخصائية التغذية العلاجية المواطنين بتناول الطعام الصحي لتقوية جهاز المناعة وذلك من أجل مواجهة فيروس كورونا وذلك خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقدمت "رحاب" بعض الوصفات الغذائية الصحية التي تقوي المناعة كما يلي:

عصير البرتقال المقوي للمناعة

ويتم عمل هذا العصير عن طريق وضع المكونات التالية "برتقال، قرع ، توابل، جنزبيل فريش مبشور، كركم، قطع موز، كوب لبن" ويتم وضعهم في الخلاط وضربهم جيدًا.

مشروب حليب الكركم لتقوية المناعة

يتم وضع معلقة كركم على كوب اللبن ويمكن تحليته بعسل النحل ويعتبر هذا المشروب الهندي مشروب مناعي يحسن المناعة ويمكن أن يُعتبر كمشروب صباحي بديل صحي للشاي والقهوة.

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سلطة خضراء غنية بالبروتين

ويتم عمل هذه السلطة عن طريق وضع الجرجير والجبنة البيضا والطماطم والبنجر ويعتبر طبق السلطة هنا وجبة كاملة لاحتوائه على بروتين من الجبنة.

طبق بتر تشيكن الهندي لتقوية المناعة

ونضع فيه بصل مفورم وتوم وجنزبيل وصدور فراخ متقطعة قطع وتوابل جارام ماسالا الهندية وجنزبيل بودرة وكاري بودرة وشطة والـ7 بهارات وصلصة الطماطم وبعد الانتهاء نضع عليها زبادي أو كريمة جوز الهند.

والزبادي يحتوي على بكتريا حيوية تعلي المناعة ويجب الاهتمام بتناول الزبادي بشكل عام نظرًا لفوائده العالية.

بودنج البطاطا لتقوية مناعة الأطفال

بودنج البطاطا غني جدا بفيتامين A ومناسب للأطفال حيث يتم هرس البطاطا بعد سلقها ونضيف عليها لبن وقرفة وعسل أبيض وجوز هند وهي مناسبة للأطفال والكبار نظرًا لأن البطاطا غنية بفيتامين a وترفع المناعة.