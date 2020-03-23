كوتش تطرح تشكيلة من حقائبها الأصلية.. مستوحاة من أرشيفها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في شهر سبتمبر الماضي، قدمت كوتش على مدرجها في نيويورك ضمن أسبوع الموضة لموسم ربيع وصيف 2020 تشكيلة من الحقائب الأيقونية المعاد تصميمها، والتي تعد جزءا بارزا من إرث العلامة التجارية الذي يمتد لأزيد من 78 عاما.

ونجح ستيوارت فيفرز في تقديم سلسلة حقائب اليد في صور ظلية عصرية ورائعة، وأطلق عليها اسم "Coach Originals"، تجمع بين القديم والجديد معا بطريقة لا تتأثر بمرور الزمن.

وتشمل المجموعة حقائب عريقة من أرشيف العلامة المعاد تصميمها، وأخرى تمت إعادة تصنيعها "Remade"، مما يعني أنه يمكنك الحصول على قطعة أرشيفية من كوتش بسهولة، وقد استلهمت بعض هذه القطع من التصاميم التي ابتكرتها المديرة الإبداعية للعلامة "بوني كاشن".

ووصف المدير الإبداعي ستيوارت فيفرز مجموعة The Coach Originals بأنها نوستالجية وجديدة على حد سواء، وأضاف: "أردت أن أصنع تجربة غير متوقعة للاحتفال بتراثنا بطريقة ملونة ومبهجة ومميزة."

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وتتضمن مجموعة Remade حقائب بتفاصيل أيقونية للعلامة الأمريكية، مثل قفل Turnlock الأيقوني الذي زين حقيبة كتف "Coach Originals Turnlock" المتاحة في ظل الأوف وايت أو الأخضر الزمردي.

وتأتي حقيبة الكروسبودي"Coach Originals Turnlock Curved Top Handle" مصنوعة من قماش الكانفاس المنقوش، وتعد من أبرز قطع المجموعة، ويستحضر القماش طابع الريترو الذي يدل على التاريخ العريق للعلامة الأمريكية.

وإذا كنت تفضلين الحقائب الصغيرة، يمكنك اختيار حقيبة "Coach Originals Signature C Turnlock" التي تأتي بأسلوب التسعينيات.

أما إذا كنت تفضلين حقائب أكثر جرأة، يمكنك الحصول على حقيبة بوش بشكلها الهندسي وبحزامها القابل للإزالة "Coach Originals Zip Geometric Pouch"، في ظلال الأوف وايت والأحمر الجريء. هذه الحقيبة هي قطعة معاصرة ستضيف لمسة من الحداثة إلى خزانة ملابسك، في حين أن حقيبة "Coach Originals Colourblock Zip Dome" التي تتميز بصورة ظلية مبتكرة وجذابة وبمزيج من اللون الأحمر والبنفسجي ستكون قطعة فريدة من نوعها في خزانة ملابسك.