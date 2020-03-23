أخصائية تغذية تقدم 15 نصيحة للمرأة في مطبخها لمواجهة فيروس كورونا

قدمت الدكتورة رحاب عبدالمجيد، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح لتقوية المناعة استعدادًا لمواجهة فيروس كورونا. ونصحت عبدالمجيد خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" بما يلي: 1-الإكثار من تناول الخضراوات الورقية والفواكه. 2- إضافة الجنزبيل والكركم للأكلات والمشروبات نظرًا لاحتوائها على مواد مضادة للالتهابات ومضادات أكسدة. 3-تناول العسل الأبيض لأنه مقوي طبيعي للمناعة. 4-البطاطا غنية بفيتامين a وترفع المناعة. 5-المناعة تحتاج لفيتامين A وC وD. 6-تناول شوربة القرع والجزر لأنها قنبلة فيتامين a. 7-تناول الجوافة لأن فيها فيتامين c أكثر من البرتقال. Advertisements 8-تناول السلمون لأنه ملك الأسماك وغني بأوميجا 3 رغم غلائها. 9-تناول أسماك التونة والماكريل وهي رخيصة السعر نسبيًا. 10-يجب أن نضع "عصرة" ليمون على كل طبق سلطة ونضع أيضًا زيت زيتون وملح وفلفل وأي توابل. 11-تطهير السطح الذي نعمل عليه بالكحول تركيز من 60 لـ70%. 12-التحذير من ارتداء القفاز في المطبخ أو أثناء الطهي لأنه ظاهرة ليست صحية والصحيح أن تغسل اليد بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية وغسل اليدين بعد إمساك اللحوم والأسماك والخضراوات. 13-يجب تخصيص لوح تقطيع للحمة وآخر للفراخ وآخر للخضار. 14-غسيل الفرخة ليس عادة غير صحيحة "مش لازم نغسلها ولو جايبينها من مصدر كويس نطبخها على طول". 15-من يعاني من البرد عليه أن يرتدي ماسك "كمامة" أثناء الطهي.

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