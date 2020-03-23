ليلى علوي: ملتزمة بالبقاء في البيت.. ومنعت التلامس بين أفراد أسرتي

قالت الفنانة ليلى علوي، إن أزمة فيروس كورونا المستجد مقلقة؛ بسبب سرعة انتشاره، مشيرة إلى أنها تملك الوعي الكافي بخصوص هذا الأمر، قبل أن يظهر في مصر.

ووجهت "علوي" رسالة إلى الجمهور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "العربية الحدث"، وقالت: "اقلقوا على نفسكم واحذروا بدون هلع"، موضحةً أنها تحرص على البقاء في المنزل مع أسرتها، حيث تقوم بإجراءات التعقيم الكافية.

وأشارت إلى أنها منعت التلامس في المنزل بين أفراد العائلة، بالإضافة إلى خلع الأحذية أمام المنزل، فضلاً عن تناول أفراد الأسرة لمشروبات ساخنة باستمرار والمحتوبة على فيتامين سي.