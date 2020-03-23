بعد مخالطتها مصابا بـ كورونا.. ما الإجراءات الطبية المتخذة مع ميركل بمنزلها؟

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بمجرد مخالطتها لطبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد، أدخلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نفسها إلى العزل المنزلي منذ قليل، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم المستشارة الألمانية، نقلا عن "دويتشه فيلا"، ثم أعلن انتقال العدوى، وفقا لما ذكرته "العربية".
الإجراءات الطبية مع المستشارة الألمانية
الإيداع في عزل صحي، يعني فصل المرضى أو المصابين بالعدوى عن الأشخاص الأصحاء وتقييد حركتهم، ويتم تطبيقه لمنع انتشار كوفيد-19.
والعزل الصحي، يتضمن علاج المرضى الذين تم عزلهم في المرافق الصحية ويتلقون الرعاية الطبية حسب الحاجة.
المتحدث باسم الحكومة الألمانية: المستشارة خالطت طبيبا الجمعة الماضية
صرح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء أمس، بأن المستشارة خالطت طبيبا الجمعة الماضية، مشيرا إلى أن الطبيب أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية، وفقا لما أعلنته "دويتشه فيله".
ما هو فيروس كورونا؟
هو الفيروس المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.
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