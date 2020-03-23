طريقة عمل بطاطس مشوية بالأعشاب

حضري لاسرتك على الطاولة الرئيسية، طبق بطاطس مشوية بالأعشاب، مطبق جانبي مع أصناف اللحوم أو الدجاج. مقادير بطاطس مشوية بالأعشاب بطاطس مقطعة شرائح عريضة زعتر بقسماط كمون زيت زيتون Advertisements ثوم روزماري بابريكا ملح – فلفل طريقة تحضير بطاطس مشوية بالأعشاب في وعاء عميق افرمي الثوم مع زيت الزيتون، والأعشاب مع البابريكا والبقسماط. تبلي البطاطس بالخليط السابق جيدا. قومي بشوي البطاطس على الشواية ثم قدميها ساخنة.

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